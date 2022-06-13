غرفة السياحة: العرب الوافدون إلى مصر رفعوا نسب الإشغال في الفنادق

قال محمد ثروت، رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة التابعة للإتحاد المصرى للغرف السياحية، إن التدفقات السياحية الوافدة من الدول العربية بدأت فى القدوم إلى مصر بداية من الأسبوع الجاري، لافتا إلى أن أعداد السياح العرب الوافدين إلى مصر حاليا رفعوا نسب الإشغال بفنادق القاهرة الكبرى والساحل الشمالى والغردقة وشرم الشيخ.

السياح العرب يفضلون زيارة القاهرة

وأضاف لـ«الوطن» أن غالبية السياح العرب الوافدين لمصرحاليا فضلوا الإقامة بفنادق القاهرة الكبرى، وتابع: «فنادق الساحل الشمالى بدأت فى إستقطاب السياح العرب لزيارتها وبخاصة الإماراتيين».

ونوه رئيس لجنة السياحة العربية إلى أن بعض السياح العرب تواجدوا أيضا بالغردقة وشرم الشيخ، مشيرا إلى ان الفترة المقبلة ستشهد زيادة فى أعداد العرب الوافدين لمصر، لاسيما بعد إنتهاء العام الدراسى بالعديد من الدول العربية خاصة الخليجية.

السعودية الأولى عربيا فى إرسال السياح لمصر

وأشار «ثروت» إلى ان السياح السعوديين لازالوا يحتلون المركز الأول كأكثر السياح العرب قدوما إلى مصر، موضحا أن السعودية تحتل المركز الأول عربيا فى إرسال السياح لمصر منذ أن استأنفت رحلاتها إلى مصر قبل نحو عام.

ولفت إلى أن ليبيا كانت من أكثر الدول العربية إرسالا للسياح إلى مصر خلال الشهور الماضية، متوقعا أن ترتفع أعداد السياح الإماراتيين والكويتين إلى المقصد السياحى المصرى خلال فصل الصيف، لاسيما فى ظل وجود صعوبة فى السفر إلى أوربا فى ظل الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ فبراير الماضى وحتى الآن.

ووجه رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة رسالة إلى المنشآت الفندقية المصرية لضرورة تجويد الخدمة المقدمة للسائح العربى مع الحرص على عدم رفع أسعار الغرف الفندقية بصورة مبالغ فيها وذلك حتى نضمن إستمرار قدوم السياح العرب لمصر وتكرار زيارتهم لها ،خاصة ان السياحة العربية تمثل أهمية كبيرة للقطاع السياحى المصري.