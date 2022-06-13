10 نصائح لشراء شبكة العروس .. متابعة الميزان واختيار الشكل أبرزها

قالت مؤسسة «جولد بيليون»، العاملة في مجالات الأبحاث والاستثمارات في الذهب، إن الوقت الحالي خاصة مع قدوم فترة الأعياد والإجازات، يزداد فيه الطلب على شراء الذهب والشبكة لزيادة الإقبال على الزواج والخطوبة خلال الإجازات.

وأضافت «جولد بيليون»، أن هناك عدد من النصائح التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند شراء الشبكة لضمان سعر جيد، خاصة خلال الفترة الحالية، وأشارت إلى أن هناك 10 نصائح يستفيد منها أي شخص مقدم على شراء الذهب خلال الوقت الحالي، وتستعرضها «الوطن»، في السطور التالية:-

1- متابعة أسعار الذهب خلال اليوم المقرر الشراء فيه.

2- تحديد مبلغ وسعر محدد يستطيع الشاب شراء الشبكة به.

3- الشراء من شخص موثوق فيه للتأكد من سلامة الذهب، وذلك بأن تكون سمعته جيدة في السوق والسؤال عنه قبل التعامل معه، للتأكد من الميزان والمصنعية والجودة.

4- متابعة الميزان الخاص بالذهب عند الشراء للتأكّد من الوزن.

اختيار الذهب المناسب لذوق العروسان

5- اختيار الشكل المناسب للذوق الخاص بالعروس لأن سكان القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية يفضلون شراء الذهب عيار 18 نظرًا لرقي أشكاله وهدوءها، وسكان الصعيد والوجه البحري يفضلون عيار 21 لارتفاع قيمته.

6- التأكّد من استلام فاتورة رسمية مفصلة بالوزن والثمن من المحل ومختومة وعليها إمضاء صاحب المحل.

7- يفضل شراء الذهب من المعروض في الفترينات.

8- التأكّد من عيار الذهب من خلال الدمغة الخاصة به.

9- تحديد نوع الشبكة التي يريدها العروسان سواء كانت سوليتير أم ذهب أبيض أو ذهب أصفر، وطقم ولا خاتم أو قطع متفرقة.

10- محاولة اختيار شبكة عملية قدر الإمكان، مهما كان شكلها جيد، حيث يجب الابتعاد عن الشبكة والقطع التي تحتوي على بروز شديدة لدرجة أنها يمكن أن تتسبب في خدوش لليد والبشرة والملابس.