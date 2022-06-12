سعر جرام الذهب اليوم الأحد 12/6/2022 في الأسواق المحلية

ما زال سعر جرام الذهب اليوم، محل بحث من جانب شريحة كبيرة من المواطنين الحريصين على متابعة أسعار الذهب بشكل يومي ومستمر في الأسواق المحلية المصرية، خاصة من الشباب المقبلين على الزواج والراغبين في شراء الشبكة.

وفي إطار سلسلة الخدمات التي تقدمها بوابة «الوطن» للقراء، نعرض في السطور التالية سعر جرام الذهب اليوم في بداية تعاملات أسواق الذهب اليوم الأحد الموافق 12 يونيو، والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في أسواق الصاغة اليوم، نحو 1143 جنيهًا للبيع، و1150 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ اليوم سعر جرام الذهب من عيار 18، نحو 857 جنيهًا للبيع، و862 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

ما زال الارتباك يؤثر اليوم الأحد الموافق 12 يونيو على سعر جرام الذهب من عيار 21، حيث استقر حتى كتابة هذه السطور على نحو 1000 جنيه للبيع، وبلغ سعره نحو 1006 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم، في محلات الصاغة بالأسواق المحلية المصرية، نحو 8000 جنيه لعمليات البيع، و8048 جنيهًا للشراء.

سعر الكيلو الذهب

سجل سعر كيلو الذهب في بداية تعاملات اليوم ببورصة الذهب بالأسواق المصرية، 1142857 جنيها للبيع، و1149714 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب اليوم في أسواق المال

سجل اليوم سعر الجنيه الذهب نحو 7888 جنيها، بما يعادل 421.63 دولار، في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في أسواق المال، نحو 845.12 جنيه، بما يعادل 45.17 دولار، ووصلت قيمة سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 1127 جنيها، بما يعادل 60.23 دولار، في حين سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 اليوم، نحو 985.98 جنيه، بما يعادل 52.70 دولار.