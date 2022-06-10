سر حرص محمد صلاح على زيارة «بيوض».. قضى إجازته بها للعام الرابع على التوالي

قصة عشق نشأت بين اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري لكرة القدم، وبين شواطئ الغردقة حيث يعاود زيارتها للعام الرابع على التوالي، منذ صيف 2019 لم تنقطع لاعبنا الدولي للغردقة، بدأت إجازة محمد صلاح في شواطئ الغردقة قبل يومين هذا العام.

ويحرص محمد صلاح على زيارة جزيرة بيوض، شمال مدينة الغردقة، حينما يأتي إلى مصر، والتي تبعد حوالي 5 أميال بحرية عن منتجع الجونة، والتي يعشقها صلاح ويفضل قضاء إجازته بها عن سائر شواطئ وبلدان العالم وذلك بحثا عن الهدوء والخصوصية التي تمتاز بها جزيرة بيوض، حيث لا تصل إليها سوى اليخوت الخاصة.

صلاح يقضي إجازته بجزيرة بيوض للعام الرابع على التوالي

ويقول عرفة غزالي ريس المركب السياحي الذي يقل محمد صلاح لجزيرة بيوض خلال إجازته بالغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن صلاح يأتي للغردقة لقضاء إجازته بها للعام الرابع على التوالي، ويفضل الذهاب إلى جزيرة بيوض التي يعشقها حيث الخصوصية والعزلة التي تساعده على تصفية الذهن والاستجمام.

جزيرة بيوض.. هدوء وشعاب مرجانية نادرة

يرى غزالي، أن المشاهير ومحمد صلاح يفضلون جزيرة بيوض لما تمتاز به الجزيرة من الهدوء، والشعاب المرجانية النادرة، ورمال ذات شواطئ ناعمة ونظيفة، ومياهها هادئة بدون أمواج، حيث إن بها شعابًا وصخورًا تحجب سرعة الأمواج، ويقدر الزوار على ممارسة رياضة سنوركل وصيد الأسماك حيث تبدأ الرحلة إلى جزيرة بيوض في الصباح ثم العودة مع غروب الشمس.