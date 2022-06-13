بنك فيصل الإسلامي: ارتفاع عدد العملاء بنسبة 5% خلال عام

كشف بنك فيصل الإسلامي، عن نتائج أعماله حتى شهر مايو 2022، من حيث حجم الأعمال والأصول وأرصدة التوظيف والاستثمار والحسابات الجارية والادخارية، إلى جانب عدد العملاء.

زيادة عدد العملاء إلى 1930

البنك كشف في نتائج الأعمال المرسلة إلى البورصة المصرية، عن نمو عدد العملاء لديه ليصبح 1930 عميلاً بنهاية مايو الماضي، مقارنة بنحو 1838 عميلاً نهاية مايو 2021، بنسبة نمو 5% خلال عام أساس واحد.

أضاف البنك في بيانه المرسل إلى البورصة - وحصلت «الوطن» على نسخة منه - أن حجم الأعمال لديه بلغ 137577 مليون جنيه مصري بنهاية مايو الماضي، مقارنة بنحو 129278 مليون جنيه في مايو 2021، بنسبة نمو 6.4%.

حجم إجمالي الأصول بلغ 135762 مليون جنيه

ولفت بنك فيصل الإسلامي، إلى أن حجم إجمالي الأصول بلغ 135762 مليون جنيه مقابل 127611 مليون جنيه في مايو 2021 بنسبة نمو 6.4%، كما بلغت أرصدة الحسابات الجارية والأوعية الادخارية، 114700 مليون جنيه في مايو الماضي، بنسبة نمو 6.5% عن مايو 2021 الذي سجل بنهايته 107663 مليون جنيه.

وأوضح البنك أن إجمالي أرصدة التوظيف والاستثمار بلغ 125565 مليون جنيه مقابل 117649 مليوناً في نهاية مايو العام الماضي، بنسبة نمو 6.7%، بينما بلغت حقوق الملكية 17184 مليون جنيه بنسبة نمو 14.4% عما تحقق بنهاية مايو من العام الماضي عند 15018 مليون جنيه.