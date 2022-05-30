أرباح بنك فيصل الإسلامي تتراجع.. وزيادة في الاحتياطيات

كشف بنك فيصل الإسلامي، عن نتائج أعماله خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي، وذكر أن الإيرادات سجلت نمواً بلغ 4.551 مليار جنيه مقابل 3.196 مليار في الفترة المثيلة من العام الماضي، وأن مجمل الربح سجل 1.485 مليار مقارنة بـ1.346 مليار بالفترة المثيلة العام الماضي.

تراجع نسبة الربح إلى الإيرادات

أضاف البنك في بيان إفصاح للبورصة المصرية، أن نسبة الربح إلى الإيرادات بلغت 32.6% في الفترة المنتهية 31 مارس الماضي، مقارنة بـ42.1% في الفترة المثيلة من العام الماضي، بينما صافي الربح بعد الضريبة بلغ 1.289 مليار جنيه مقارنة بـ578.538 مليون جنيه.

تراجع صافي الأرباح

ولفت بيان الإفصاح أن النصيب الأساسي للسهم في الأرباح بالجنيه المصري بلغ 2.041 مقارنة بـ1.071 في الفترة المثيلة العام الماضي، موضحاً أن الاحتياطيات بلغت 3.991 مليار جنيه مقابل 3.709 مليار في الفترة المثيلة من العام الماضي، بينما صافي أرباح الفترة بلغ 1.289 مليار جنيه، مقابل 2.965 في الفترة المثيلة من العام الماضي.

وذكر بنك فيصل الإسلامي، أن التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل في الفترة المنتهية في 31 مارس الماضي، بلغت 9.917 مليار جنيه، بينما كانت 2.496 مليار في الفترة المثيلة من العام الماضي، بينما التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل بلغت 532.559 مليون جنيه، مقابل 149.024 مليون في الفترة المثيلة من العام الماضي.

ويمتلك بنك فيصل الإسلامي، 38 فرعاً على مستوى الجمهورية، مستهدفاً افتتاح 4 فروع جديدة خلال العام المالي 2022، بحسب ما كشفه محافظه، عبد الحميد أبو موسى، في وقتٍ سابق من العام الجاري.