الأورمان تمول 8897 مشروعا تنمويا بقرى وعزب ونجوع قنا: قروض حسنة ومواشي

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بقنا، إقامة 8897 مشروعا تنمويا، عبارة عن 3617 رأس ماشية، و5280 مشروع تنموي للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى وعزب ونجوع محافظة قنا.

وأكدت المديرية، أن الهدف من توزيع المشاريع التنموية الانتقال بالشرائح المحتاجة من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج والاكتفاء، وخدمة الفئات الأكثر احتياجاً، وذلك بشكل مؤسسي متطور، بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى المحافظة.

الوصول إلى الفئات المستهدفة

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية لكي تصل إلى هدفها في الوصول إلى كل أنحاء محافظة قنا، فإنها في كل خدمة تقدمها في المحافظة تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام، حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة في أرجاء المحافظة.

قروض حسنة

واستعرض «شعبان» بعض ما قدمته الجمعية في بعض مجالات عملها بقنا، حيث نجحت الجمعية فى تسليم 8897 مشروعا تنمويا تتمثل فى قروض حسنة، وتسليم مواشي، مؤكدا أنه جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية فى النهوض بهذه الأسر وخلق مصدر دخل دائم لها كي يضمن لها تنمية مستمرة وتوفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة.