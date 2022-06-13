السعودية تلغي الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد كورونا

قررت المملكة العربية السعودية رفع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أن القرارجاء بناءً على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة وللمكتسبات العديدة المتحققة في مكافحة الجائحة والتقدم في برنامج اللقاحات الوطني وارتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع، وفقا لوكالة الأنباء السعودية «واس».

ارتداء الكمامة ليس إجباريا في الأماكن المغلقة

وتابع المصدر أن القرار شمل عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء المسجد الحرام، والمسجد النبـوي الشـريف، والأماكن الـتـي يصـدر بشـأنها بروتوكولات مـن قبـل هيئة الصحة العامـة «وقايـة»، فضلا عن المنشـآت والأنشطة والمناسبات والفعاليـات ووسائل النقـل العـام الـتي ترغب في تطبيق مستويات حمايـة أعلـى مـن خـلال الاستمرار باشتراط لـبس الكمامـة للـدخول إليهـا، مع الاستمرار بالتوعية والحث على استخدامها.

وشمل القرار عدم اشتراط التحصين والتحقـق مـن الحالة الصحية في تطبيـق «توكلنـا» للـدخول إلى المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليـات وركوب الطائرات ووسائل النقـل العـام، باستثناء الـتي تقتضـي طبيعتهـا اشتراط التحصين، أو الاستمرار في التحقـق مـن الحالـة الصـحية حسـب مـا تـحـدده البروتوكولات الصـادرة مـن قبـل هيئـة الصـحة العامـة «وقايـة»، أو المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليـات ووسائل النقـل الـتي ترغب في تطبيـق مستويات حمايـة أعلـى مـن خـلال الاستمرار باشتراط التحصين أو التحقـق مـن الحالة الصحية للدخول إليهـا.

وشمل القرار أن تـكـون مـدة اشتراط أخـذ الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا لمغادرة المواطنين إلى خارج السعودية 8 أشـهر بـدلاً مـن 3 أشهر مـن تلقـي الجرعة الثانية، ويستثنى مـن ذلـك الفئات العمرية الـتـي تحـددها وزارة الصحة أو المستثناة بحســب مـا تظهـر حالتهـم الصحية في تطبيق (توكلنـا).

استمرار الخدمة الوطنية للتحصين فى المملكة

وأكد المصدر أهمية الاستمرار في استكمال تنفيذ الخطة الوطنية للتحصين ويشمل ذلك أخذ الجرعات التنشيطية المعتمدة من اللقاح، كما أوضح المصدر أن الإجراءات المتخذة تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك حسب تطورات الوضع الوبائي.