3.4 مليارات جنيه ضرائب ورسوم بجمارك السويس في مايو الماضى

قالت مصلحة الجمارك المصرية إن حصيلة الضرائب والرسوم بجمارك السويس التابعة للمصلحة ارتفعت إلى 3.4 مليارات جنيه خلال شهر مايو الماضي بحسب تقرير رسمي.

تيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال

وأوضحت مصلحة الجمارك المصرية في بيان أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، استعرض الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذى يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

واضافت «الجمارك» أن التقرير أشار إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السويس، أفرجت عن مشمول 9 آلاف و246 شهادة جمركية وارد نهائى خلال مايو الماضى، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، منها: «الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والمصنوعات البلاستيكية، والمنتجات البترولية، والسيارات، وقطع الغيار».

رسوم شهادات الوارد بلغت 810 ملايين و461 ألف جنيه

أضاف تقرير مصلحة الجمارك المصرية أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس بلغت 810 ملايين و461 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 2 مليار و261 مليونًا و481 ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 337 مليونًا و868 ألف جنيه.

أوضح التقرير، أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس، قامت بتصدير مشمول 2842 بيانًا جمركيًا خلال مايو الماضى، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: «الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن»، بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات و294 مليون جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو مليون و800 ألف جنيه.

وأشار تقرير مصلحة الجمارك المصرية إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السويس خلال مايو الماضى بلغت نحو 3 مليارات و433 مليونًا و346 ألف جنيه.