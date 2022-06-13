حالة الطقس غدًا الثلاثاء 14-6-2022 في مصر.. توقعات بسقوط أمطار

كشفت الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان رسمي صدر عنها منذ قليل، عن توقعات حالة الطقس غدًا الثلاثاء الموافق 14 يونيو 2022، والذي يُتوقع أن تكون درجات الحرارة فيه مرتفعة قليلاً على معظم الأنحاء.

حالة الطقس غدًا الثلاثاء

وبحسب خبراء الأرصاد فإن حالة الطقس غدًا ستكون شديدة الحرارة على جنوبي الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وحارة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، بينما تكون مائلة للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

كما تشهد البلاد خلال ساعات الليل انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، فيكون الطقس معتدلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوبي سيناء والصعيد، وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية.

أماكن سقوط الأمطار

وبحسب هيئة الأرصاد تزداد احتمالية سقوط أمطار خفيفة بنسبة 20% على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا بالمحافظات

ووفق بيان الهيئة العامة للأرصاد جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا على كافة الأنحاء على النحو التالي:

القاهرة 33 23

الإسكندرية 29 21

وادي النطرون 31 22

طنطا 32 21

شبين الكوم 33 23

دمنهور 30 21

بلطيم 28 20

مطروح 27 20

السلوم 29 21

سيوة 31 22

بورسعيد 29 21

دمياط 28 22

الزقازيق 33 22

المنصورة 32 21

الإسماعيلية 33 23

السويس 32 23

العريش 29 20

رفح 29 21

رأس سدر 36 24

نخل 33 18

نويبع 35 25

طابا 34 24

كاترين 29 17

الطور 34 25

شرم الشيخ 36 26

الغردقة 36 28

مرسى علم 38 23

الفيوم 34 23

بني سويف 34 23

المنيا 35 24

أسيوط 35 24

سوهاج 37 25

قنا 38 25

الأقصر 39 26

أسوان 40 26

إدفو 41 26

أبو سمبل 40 25

الوادي الجديد 38 26

شلاتين 35 24

أبو رماد 34 24

حلايب 30 23

رأس حدربة 31 24