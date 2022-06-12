كتل هوائية باردة تضرب مصر وتوقعات بسقوط أمطار على السواحل الشمالية

أكدت الأرصاد الجوية، أن هناك تحسن كبير في درجات الحرارة اليوم بداية من شمال البلاد وحتى محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، بعد تأثر البلاد بكتل هوائية تضرب مصر، عملت على انخفاض درجات الحرارة.

كتل هوائية باردة تضرب مصر

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مصر استقبلت كتل هوائية باردة مساء أمس السبت، قامت بتغيير حالة الطقس من طقس شديد الحرارة على القاهرة والسواحل الشمالية ومنطقة مصر الوسطى، إلى طقس معتدل الحرارة، وذلك بسبب وجود منخفض جوي بارد وكتل هوائية قادمة من جنوب غرب أوربا على سطح البحر المتوسط، عمل على تغيير مصدر الكتلة الهوائية شديدة الحرارة التي كانت قادمة من جنوب غرب الصحراء الغربية للبلاد، وعملت على ارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة الماضية، حيث عانت القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية من طقس شديد الحرارة حيث كسرت درجة الحرارة حاجز الـ42 درجة مئوية، هذا ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفية اليوم على أقصى السواحل الغربية للبلاد خاصة محافظة مطروح والسلوم.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منار غانم بهيئة الأرصاد الجوية فى تصريح لـ«الوطن»، أن الكتل الهوائية التي دخلت الأجواء المصرية، عملت على تغيير اتجاه الرياح إلى شمالية غربية، مما جعلها تمتد إلى المناطق الداخلية قادمة من غرب البلاد، حيث عملت على انخفاض درجات الحرارة ما بين 7-8 درجات منذ مساء أمس السبت، من شمال البلاد وصولا إلى شمال الصعيد.

وتابعت «غانم»، أن الكتلة الهوائية شديدة الحرارة، مازلت تؤثر على محافظات جنوب البلاد، حيث تتراوح درجات الحرارة اليوم على المناطق الجنوبية بين 40-44 درجة، على عدد من مدن جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة 35 - 22

الأسكندرية 29 - 22

وادي النطرون 34 - 22

طنطا 34 - 22

شبين الكوم 35 - 22

دمنهور 32 - 21

بلطيم 29 - 21

مطروح 28 - 20

السلوم 29 - 20

سيوة 33 - 22

بورسعيد 29 - 22

دمياط 28 - 22

الزقازيق 35 - 22

المنصورة 35 - 22

الإسماعيلية 36 - 21

السويس 35 - 21

العريش 30 - 21

رفح 29 - 21

رأس سدر 36 - 23

نخل 37 - 18

نويبع 41 - 24

طابا 38 - 23

كاترين 35 - 18

الطور 37 - 24

شرم الشيخ 42 - 29

الغردقة 42 - 28

مرسى علم 38 - 26

الفيوم 38 - 25

بني سويف 38 - 25

المنيا 39 - 25

أسيوط 40 - 26

سوهاج 42 - 22

قنا 44 - 25

الأقصر 45 - 26

أسوان 46 - 26

إدفو 46 - 29

أبو سمبل 45 - 27

الوادي الجديد 45 - 26

شلاتين 40 - 29

أبو رماد 40 - 28

حلايب 37 - 28

راس حدربة 37 - 27