أوبريت أطفال ببورسعيد وورش في جنوب سيناء وأسوان للتوعية بقمة المناخ

نظمت المنصة المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27» عددًا من الفعاليات وورش العمل ببورسعيد وأسوان وجنوب سيناء، في إطار الاستعدادات المكثفة لقطاعات الدولة المختلفة لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ.

ففي محافظة بورسعيد تم تنظيم استعراض للأطفال في مقر نادي الطفل، بحي العرب؛ للتعريف بقضية التغيرات المناخية وكيفية التصدي لها، تحت شعار «بيئتنا حياة»، تضمّن تقديم أوبريت غنائي عن ميثاق الشرف لمواجهة التغيرات المناخية، الذي أصدرته جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، تزامنًا مع إطلاق المبادرة، أثناء الاحتفال بيوم البيئة الوطني، أواخر شهر يناير الماضي.

قام بتأليف كلمات الأوبريت وتلحينه وتصميم الاستعراضات والإشراف على تنفيذه، كل من مريم عازر، وإيمان عبد العزيز، من نادي الطفل بحي العرب، وتم تقديم الاستعراض بمشاركة نحو 20 طفلًا.

حملات توعية للرائدات الريفيات ومعلمي الإعدادية حول التغيرات المناخية

فيما نظمت المنصة المحلية للمبادرة في محافظة أسوان عددًا من حملات التوعية واللقاءات مع الفئات المستهدفة، إذ نظمت حلقة نقاشية استهدفت الرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات في الوحدات الصحية ووحدات طب الأسرة بعدد من القرى التابعة لمركز إدفو.

عُقدت الحلقة النقاشية بمقر وحدة طب الأسرة بقرية «العطواني»، بمشاركة رائدات ريفيات من الوحدات الصحية في كل من «خور الزق، والفوز، ووادي عبادي، والنزل»، بهدف حثهن على نقل رسائل توعوية هادفة لربات البيوت في المنازل، عن التغيرات المناخية ومخاطرها، والدعوة إلى تغيير السلوكيات الخاطئة، لترشيد استهلاك الموارد، والاستخدام الآمن لمصادر التلوث، سواء داخل المنازل أو في محيط المجتمع.

كما تم تنفيذ حلقة نقاشية مع عدد من معلمي المرحلة الإعدادية بمدرسة «أبو الريش قبلي»، بالتعاون بين إدارة البيئة والسكان بمديرية التربية والتعليم، وشركة مياه الشرب بأسوان.

الاستخدام الآمن لمياه الشرب بجنوب سيناء

ونظمت المنصة المحلية للمبادرة في محافظة جنوب سيناء ندوة عن التغيرات المناخية، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر، في مدينة الطور، بحضور أكثر من 50 شخصًا، من مختلف الجهات والأطراف الشريكة ضمن المنصة.

تحدثت المهندسة سناء عبدالله، كيميائي ومفتش شؤون البيئة بجنوب سيناء، عن طرق ترشيد المياه، وأساليب الحفاظ على مياه الشرب نقية نظيفة، وعن طرق تنظيف الخزانات المنزلية، للحفاظ على حياة الأسر، وبالتالي الحفاظ على المجتمع.