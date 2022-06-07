فيلم عمهم يعيد محمد إمام إلى السينما بعد غياب عامين

يترقب جمهور الفنان محمد إمام، طرح فيلم عمهم في دور العرض السينمائي بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك شهر يوليو المقبل، وذلك بعد غياب عامين عن السينما منذ طرح آخر أفلامه لص بغداد في 2020 وشاركه البطولة أمينة خليل وياسمين رئيس ومحمد عبدالرحمن توتا وفتحي عبدالوهاب وأحمد العوضي، تأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.

فيلم عمهم يعرض بالسينما في عيد الأضحى

وبعد نجاح فيلم لص بغداد، غاب محمد إمام عن السينما في ظل تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم وقتها، وقرر العودة مجددًا من خلال فيلم عمهم، والذي تصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، في ظل تداول أنباء عن تأجيل عرض الفيلم.

محمد إمام عن فيلم عمهم: حلم واتحقق

وحسم محمد إمام، مصير فيلم عمهم، من خلال الإعلان عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، بتأكيده عرض الفيلم في موسم عيد الأضحى بقوله: «بعد سنتين كتابة وتحضير وتصوير، فركش فيلم عمهم».

ووجه رسالة اعتزاز لكل فريق العمل، حيث كتب قائلًا: «شكرًا لكل زملائي وصناع العمل اللي خلوني أحقق حلم من أحلامي، وأقدملكم فيلم زي ده، إن شاء الله يعجبكم جدًا، ميعادنا في العيد الكبير بإذن الله».

وحرص عدد من متابعي محمد إمام وأصدقائه في الوسط الفني، على تهنئته بانتهاء تصوير الفيلم، من بينهم هند صبري، ومحمد أنور، وأحمد الشامي.

فيلم عمهم تأليف وسام صبري، إخراج حسين المنباوي، بطولة محمد إمام، محمد لطفي، هدى المفتي، أيتن عامر، سيد رجب، محمود حافظ، ميرنا نور الدين، وعدد من ضيوف الشرف، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والتشويق والإثارة.