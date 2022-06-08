تعرف على مواعيد عرض فيلم عمهم بطولة محمد إمام بالسينما

يبحث الجمهور على مواعيد عرض فيلم «عمهم» في دور العرض السينمائي، والذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، خصوصًا بعد ظهوره في لوك مختلف، من خلال إضفاء اللون الأصفر لخصلات شعره بالكامل، الأمر الذي جعله يتصدّر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي منذ انطلاق تصوير الفيلم.

أحداث فيلم عمهم ما بين الإثارة والكوميديا

ويعرض فيلم عمهم بطولة محمد إمام، بالتزامن مع أيام عيد الأضحى المبارك في شهر يوليو المقبل، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة والكوميديا، ووصفته الشركة المنتجة بأنه سيكون من أضخم إنتاجها، وحسب تصريحات سابقة للمنتج أحمد السبكي، بأنه سيكون من أهم الأفلام التي أنتجها.

نجوم فيلم عمهم

ويضم فيلم «عمهم» عدد كبير من النجوم بخلاف محمد إمام، أبرزهم أحمد الفيشاوي، ومحمود حميدة، ومحمد سلام، وهنا الزاهد، ونرمين الفقي، ومحمد لطفي، وباسم سمرة، وسيد رجب، وميرنا نور الدين، تأليف وسام صبري، إخراج حسين المنباوي.

وفي الساعات الماضية أعلن محمد إمام، انتهاء تصوير الفيلم، من خلال نشره صورة تجمع عدد كبير من فريق العمل معلقًا عليها بكلمة «فركش»، خصوصًا وأن عملية التحضير للفيلم بكل ما تضمنه من كتابة واختيار الممثلين والتصوير استغرقت نحو عامين.

استغرق التحضير للفيلم نحو عامين

ووصف محمد إمام، عبر حسابه بـ إنستجرام قيامه ببطولة فيلم عمهم، أحد أحلامه التي طالما تمنى تحقيقها، مع وعده بطرح الإعلان الرسمي للفيلم خلال الفترة المقبلة.

وحرص عدد من نجوم الفن على تهنئته بالفيلم الجديد، ومنحهم إياه لقب عمهم، منهم محمد أسامة أس أس، ومحمد لطفي، وهدى المفتي، وأحمد الشامي، وسوسن بدر، وباسم سمرة، وكريم محمود عبدالعزيز، وسليمان عيد.