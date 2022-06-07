محمد إمام يحتفل بانتهاء تصوير فيلم «عمهم» بمشاركة فريق العمل

أحتفل الفنان محمد إمام بانتهاء تصوير فيلم «عمهم»، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن طريق نشره صورة وعلق عليها «فركش».

وظهر في الصورة فريق عمل فيلم «عمهم» بعد أن انتهى من تصويره، مما نال إعجاب متابعيه.

محمد إمام يكشف عن البوستر التوشيقي لفيلم «عمهم»

وسبق أن طرح محمد إمام، البوستر التشويقي للفيلم من إنتاج محمد السبكي الذي من المقرر طرحه بموسم عيد الأضحى المبارك في جميع دور العرض السينمائية، وذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وعلق علي الصورة قائلا: «توكلنا على الله عمهم عيد الأضحى 2022، في جميع السينمات إن شاء الله».

تفاصيل فيلم «عمهم»

ويشارك في بطولة فيلم «عمهم» محمد إمام، وأحمد الفيشاوي، ومحمود حميدة، محمد سلام، وسيد رجب، وهنا الزاهد، وميرنا نور الدين، ونيرمين الفقي، وهاجر أحمد، ومحمد لطفي، وأحمد خالد صالح، باسم سمرة، ومن تأليف وسام صبري، ومن إخراج حسين المنباوي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الحركة والكوميديا، يتناول العمل قصة سلطان وهو ملاكم ومدرب يعمل مع صديقه سعيد بمركز رياضي، فتقودهما الصدفة إلى مطبعة لتزوير الأموال ويتورطا في العديد من المتاعب.

غياب محمد إمام عن دراما رمضان المنقضي

يذكر أنَّ محمد إمام غاب عن دراما رمضان المنقضي، بسبب انشغاله بتصوير فيلم «عمهم»، بعد نجاحه العام الماضي في مسلسل «النمر»، الذي كانت تدور أحداثه حول في إطار الدراما الممزوجة بالإثارة والتشويق تدور أحداث المسلسل حول شاب صعيدي يهرب إلى القاهرة، ويتعرض لحادث يفقده الذاكرة، فيهتم به أهل الصاغة، ويحاول التنكر في أكثر من شخصية حتى لا يعثر عليه أحد.