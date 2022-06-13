الجيزة تستعد لتنظيم معارض للسلع الغذائية قبل عيد الأضحى.. تخفيضات تصل لـ30%

قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية بالجيزة، إنّ الغرف تجهز حاليا إجراءات تشييد معرض للسلع الغذائية بمنطقة أرض المطاحن بالطالبية بمحافظة الجيزة، لإتاحة السلع الغذائية واللحوم للمواطنين بتخفيضات للمواطنين قبل حلول عيد الأضحى المبارك 2022.

افتتاح معرض الجيزة للسلع الغذائية قريبا

وأضاف الدجوي لـ«الوطن»، أنّ تشييد معرض السلع بالطالبية في الجيزة للسلع الغذائية، يتم بالتعاون بين الغرفة التجارية وبالتعاون مع محافظة الجيزة ووزارة التموين، موضحا أنّ المعرض مقررا افتتاحه نهاية الأسبوع المقبل، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

تخفيضات 30% على أسعار السلع الغذائية بالمعارض

وأوضح رئيس شعبة المواد الغذائية بالجيزة، أنّه تقرر استمرار إقامة المعرض حتى حلول عيد الأضحى المبارك، حيث يقدّم تخفيضات هائلة للمواطنين على السلع الغذائية خاصة اللحوم بمناسبة عيد الأضحى، قائلا: «أسعار السلع داخل المعرض ستشهد انخفاضا عن مثيلاتها في المحلات والسلاسل التجارية الخارجية بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%».

ومن المقرر أن يضم معرض الجيزة 80 باكية لعرض السلع المختلفة، فضلا عن ثلاجات لعرض اللحوم بجميع أنواعها من والمواد الغذائية الأساسية من الزيت والسكر والأرز والمكرونة والدقيق وباقي السلع الغذائية المختلفة.

يذكر أنّ هناك تكليفا رئاسيا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوزارة التموين والتجارة الداخلية، باستمرار إقامة المعارض الغذائية لتقديم السلع وإتاحتها للمواطنين بأسعار مخفضة، كمثيلة لمعارض «أهلا رمضان» و«أهلا مدارس» التي تنظمها الوزارة قبل شهر رمضان وقبل بداية العام الدراسي كل عام.