 انطلاق فعاليات «شباب من أجل التنمية» لرفع الوعي بالأهداف المستدامة

انطلقت فعاليات مبادرة شباب من أجل التنمية، بالتعاون بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس الأعلى للجامعات، بهدف رفع وعي الشباب الجامعي بأهداف التنمية المستدامة، وتقرير التنمية البشرية مصر 2021، وفتح قنوات تواصل مستمرة مع الشباب لدعمهم وتشجيعهم، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنمية وعي الشباب.

تنمية وعي الشباب

وجرى تطبيق المبادرة في مرحلتها الأولى للعام الأكاديمي 2021-2022 بجامعات: «القاهرة، عين شمس، بني سويف، المنصورة، وبورسعيد»، من خلال تنظيم ورش عمل تدريبية وندوات تعريفية لشباب الجامعات والباحثين المشاركين، بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب الفعاليات المختلفة بالجامعات المشاركة، وجرى تقسيم المشاركين على مجموعات من الفرق البحثية، يتم تدريبها من أجل التنافس في تقديم حلول ابتكارية، ممثلة في أوراق سياسات ومشروعات تنموية، للمساهمة في تقديم حلول لقضايا قومية أو محلية.

محاور المبادرة

ومن المقرر تقييم العروض النهائية للفرق البحثية، من خلال لجنة تحكيم عليا من الأساتذة والخبراء، لإعلان الفرق الفائزة لكل من محاور المبادرة على المستوى القومي، في احتفالية كبرى يتم تنظيمها في الأسبوع الأول من شهر يوليو، تزامنا مع احتفالات الدولة بثورة 30 يونيو.

شارك في فعاليات المبادرة، رؤساء الجامعات المعنية ونوابهم، والدكتور محمد علاء، منسق المبادرة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة داليا سامي، منسق المبادرة بالمجلس الأعلى للجامعات، وفريق العمل من منسقي الجامعات المشاركة.

يذكر أنّه جرى إعلان نتائج التصفيات الداخلية للمشاريع التنموية وأوراق السياسات، حيث تم اختيار أفضل 3 فرق لكل من المشاريع التنموية وأوراق السياسات بكل جامعة، وتكريم جميع المشاركين في احتفاليات بحضور رؤساء الجامعات ونوابهم.

وجرى اختيار لجان التحكيم الداخلية من نخبة من الأساتذة المتميزين بالجامعات المشاركة في التخصصات المختلفة، وتضمّنت معاييرالتقييم ما يلي: الربط بأهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030 )، وأن تكون المشروعات مرتبطة بالقضايا الراهنة سواء على المستوى القومي أو المحلي، وتقديم أفضل الممارسات الدولية وتطويعها بما يتناسب مع الواقع المصري، وإمكانية التطبيق (القدرات المالية والبشرية)، والعرض التقديمي، وبلغ إجمالي المشروعات التنموية وأوراق السياسات المحكمة بالجامعات المشاركة 61 مشروعا وورقة سياسات.

المشاريع التنموية

كما جرى إعلان نتائج مرحلة التصفيات قبل النهائية للجامعات المشاركة، وتكريم الفرق الفائزة من رؤساء الجامعات ونوابهم، حيث جرى تصعيد 3 فرق في كل محور من كل جامعة، وركزت المشاريع التنموية المشاركة على عدة محاور، منها: التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، والمشروعات الصديقة للبيئة، ودعم المنظومة الصحية ، وابتكارات لتحسين الخدمة العامة «قضايا الحوكمة ومكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة»، كما شملت أوراق السياسات عدة محاور، هي: إعداد معلمين مؤهلين لاستراتيجية إصلاح التعليم، وتنمية الوعي بقضايا تنظيم وتنمية الأسرة المصرية، وتحسين الخدمات العامة ومكافحة الفساد، وإصلاح إدارة الرعاية الصحية.

وبدأت المرحلة النهائية لهذا العام وهي مرحلة التصفيات النهائية، بتدريب 29 فريقًا من الفرق التي حصلت على المراكز الثلاثة الأولى في كل محور من الجامعات الخمس، من خلال نخبة من الأساتذة الأكاديميين والخبراء، وجار الاستعداد حاليًا للتصفيات النهائية لاختيار أفضل الأفكار والمبادرات التي تخدم الدولة المصرية بشكل فعال وجديد بمشاركة الشباب الجامعي المتميز من الجامعات المصرية.