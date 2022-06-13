550 طالبا يؤدون اختبارات القبول بـ4 «جامعات أهلية» غدا

أكد الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة، المشرف على الجامعات الأهلية الجديدة «الجلالة، العلمين، الملك سلمان، المنصورة»، أن هناك استعدادات مكثفة تجرى على قدم وساق، لاختبارات القبول، المقرر تنفيذها غدا للطلاب الراغبين في الالتحاق بالبرامج الدراسية والكليات للعام الجامعي الجديد، التي يشترط الالتحاق بها، اجتياز اختبارات القبول، وتحقيق الحد الأدنى الذي يقره المجلس الأعلى للجامعات، لافتا إلى أن 550 طالب وطالبة سيؤدون اختبارات القبول للعام الجامعي المقبل، موضحا أن الاختبارات إلكترونية «عن بعد»، مناشدا الطلاب الالتزام بالضوابط الخاصة بالامتحانات.

تنسيق الجامعات الأهلية 2022

أضاف المشرف على الجامعات الأهلية الجديدة في تصريحات لـ«الوطن»، أن اختبارات غدا ستكون للمرحلة الأولى للذين سددوا قيمة المصروفات للاختبارات واستكمال أوراقهم، لافتا إلى أنه خلال الفترة المقبلة، سيتم تحديد موعد اختبار الدفعة الثانية، منوها بأن اختبارات القبول مستمر حتى شهر سبتمبر المقبل، مؤكداً أن الاختبارات التي تجرى حاليا للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وما يعادلها من شهادات العام الماضي، مشيرا إلى أنه بالنسبة للطلاب الجديد فسيجرِ عقد اختبارات القبول الخاصة بهم، بعد إعلان الحدود الدنيا للقبول بالكليات.

مصروفات الجامعات الأهلية الجديدة

أكد المشرف على الجامعات الأهلية الجديدة، أنه لا زيادة في قيمة المصروفات الدراسية للعام الجامعي الجديد، لمختلف الكليات والبرامج الدراسية، لافتا إلى أنه ستظل كما كانت العام الماضي، دون تحريك أو زيادة، منوها بأن الجامعات الأهلية الجديدة لا تهدف للربح بقدر ما كونها تقدم خدمة تعليمية متميزة، تتماشى مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة وبما يعمل على تحقيق وإخراج كوادر متميزة، تتماشى مع متطلبات سوق العمل محليا ودوليا.