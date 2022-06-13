تفاصيل تنسيق الصناعي الثلاث سنوات بالمحافظات.. والحد الأدنى 170 درجة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تنسيق الصناعي الثلاث سنوات لعام 2022، وذلك بعد اعتماده من اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وتحديد الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة الجيزة والدبلومات الفنية، للعام الدراسي الجديد 2022-2023.

تنسيق الصناعي الثلاث سنوات

- 230 درجة لمدرسة طباعة إمبابة والهرم الثانوية الصناعية بنين.

- 195 درجة لإمبابة الصناعية بنين للتأسيس العسكري وطلعت حرب الصناعية للتأسيس العسكري والجيزة الكهربية الصناعية بنين للعام و190 درجة للمهني.

- يشمل تنسيق القبول بـ مدارس الثانوي الصناعي 200 درجة للميدان الصناعية بنات للعام و195 للمهني و200 درجة للجيزة الثانوية الصناعية بنات.

- 210 درجة لأحمد عرابي الثانوية الصناعية بنات.

- 190 درجة لمدارس نكلا الثانوية الصناعية وأبو رواش الثانوية الصناعية والمنوات الثانوية الصناعية والحوامدية الثانوية الصناعية والفصول الملحقة على التعليم المزدوج بالحوامدية والطيار محمد بهجت بنين للتأسيس العسكري والبدرشين الثانوية الصناعية بنات.

- 185 درجة لمدرسة وردان الثانوية الصناعية بمنشأة القناطر.

- 190 درجة لمدرسة البدرشين الثانوية الصناعية بنات للعام و185 درجة للمهني.

- 185 درجة لمدارس ناصر الثانوية الصناعية بنين والعياط الثانوية الصناعية بنات بالعياط.

تنسيق الصناعي الثلاث سنوات لمدارس الجمهورية

- 175 درجة لطهما الثانوية الصناعية بنين بالعياط.

- 185 درجة للصف الثانوية الصناعية للتأسيس العسكري والصف الثانوية الصناعية بنات.

-180 درجة للصف الثانوية الصناعية بنين بزرزارة بمركز الصف.

- 185 درجة لمدرسة الشهيد أحمد رمضان سالم الصناعية بنين وأطفيح الثانوية الصناعية بنات والكداية الثانوية الصناعية والقبابات الثانوية الصناعية.

- 170 درجة لمدارس الباويطى والمناجم الثانوية الصناعية بنين بمركز الواحات البحرية وجميعهم بنظام الثلاث سنوات.