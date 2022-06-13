محافظ شمال سيناء يعتمد درجات تنسيق القبول بالثانوية العام والفنية

عقب اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة شمال سيناء بنسبة نجاح 82%، أعلنت محافظة شمال سيناء درجات تنسيق القبول بالثانوي العام والفني، ليتمكن الطلاب من اختيار مرحلة التعليم الثانوي، وفقا للتنسيق والمجموع كل طالب، حيث يكون التعليم الثانوي العام بمقدمة التنسيق ثم التعليم الثانوي الفني فضلا عن بدائل الثانوية العامة، التي تصل إلى 50 مدرسة، لكلا منها شروطه الخاصة، والتي وفقا لتنسيق العام الماضي 2022,2021 كان الحد الأدنى لتنسيق المدارس البديلة للثانوية العامة 240 درجة .

محافظ شمال سيناء يعتمد درجات تنسيق القبول بالثانوي العام والفني

واليوم وجد طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة شمال سيناء ضالتهم لانتشار خبر، محافظ شمال سيناء يعتمد درجات تنسيق القبول بالثانوي العام والفني، حيث اعتمد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الحد الأدنى لتنسيق القبول للتعليم الثانوي العام والثانوي الفني بمحافظة شمال سيناء للعام الحالي 2022,2023

واعتمد محافظ شمال سيناء الحد الأدنى لتنسيق الثانوي العام 225 درجة، للتعليم الثانوي العام، بينما للتعليم الخاص اعتمد حد أدنى 175 درجة.

وجاء الحد الأدنى للثانوي الخدمات بمحافظة شمال سيناء 180 درجة، علي ان يتم التحاق طلاب الثانوي الخدمات في مدارس الشهيد عمرو شكري الثانوية بنين ومدرسة الشهيد أحمد عسكر الثانوية بنات.

تنسيق الثانوي الفني بشمال سيناء

واعتمد محافظ شمال سيناء الحد الأدنى لتنسيق الثانوي الفني بمختلف تخصصاته، حيث جاء الحد الأدنى للثانوي الصناعي 180 درجة وذلك وفقا لكل مدرسة، بينما الحد الأدنى للثانوي التجارى 160 درجة علي ان تحدد كل مدرسة احتياجها فيما اعتمد تنسيق الثانوي الفندقيه من 165 درجة، واعتمد الثانوي الزراعى بداية من 140 درجة.