تسليم 26 عقدا لمصانع وورش بمنطقة «شق الثعبان» بعد تقنين أوضاعهم

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حفل تسليم 26 عقد موثق لبعض المصانع والورش بمنطقة شق الثعبان الصناعية بعد تقنين أوضاعهم قانونيًا.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه بإتمام اجراءات التقنين وتسليم العقود النهائية أصبحت هذه المصانع والورش داخل منظومة الاقتصاد الرسمى للدولة.

وسلم محافظ القاهرة خلال الحفل 25 عقدا لتقنين وضع اليد طبقًا للقانون 114 لسنة 2017.

اهتمام حكومي بتطوير منطقة شق الثعبان

وأكد المحافظ أن القيادة السياسية تولى إهتمامًا بمنطقة شق الثعبان فى إطار تنفيذ رؤية الدولة بالإهتمام بالإستثمار والصناعة والسعى لفتح مجالات جديدة وخلق مزيد من فرص العمل يليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية بشق الثعبان والتى تعتبر من أهم مناطق تصنيع الرخام الخام علي مستوي العالم وتحظي بشهرة كبيرة في هذا المجال.

وأشاد محافظ القاهرة بالمستثمرين الحريصين على تقنين أوضاعهم، مؤكدًا حرصهم على استكمال إجراءاتهم القانونية نابع من احساسهم بالمسئولية تجاه الإجراءات التي تتخذها الدولة لتطوير المنطقة.

وطالب محافظ القاهرة المستثمرين بالمنطقة بسرعة سداد مستحقات الدولة واستكمال أعمال التقنين لتوفير التمويل اللازم للإسراع فى عملية التطوير لتلك المنطقة التى تحتل المركز الخامس عالميًا.

محافظ القاهرة: الأزمة العالمية تتطلب تطوير صناعة الرخام

وأكد محافظ القاهرة أن الأزمة العالمية الحالية تتطلب تطوير صناعة الرخام لاستمرار التواجد والمنافسة فى السوق العالمى بالإضافة للسوق المحلى .

وحضر الحفل المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، اللواء علاء رشاد سكرتير عام محافظة القاهرة واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد والمهندس سيد أباظة رئيس جمعية المستثمرين بشق الثعبان وعدد من قيادات المحافظ .