توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. تصل لـ40 درجة بهذا الموعد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات خبراء الأرصاد بشأن حالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة، في الفترة ما بين غد الثلاثاء الموافق 14 يونيو إلى الخميس 16 من نفس الشهر.

توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد الأيام الثلاثة المقبلة، طقسا حارا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوبي سيناء والصعيد.

أما خلال الليل، فيكون الطقس معتدلا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنّه من المتوقع أن تشهد البلاد بعض الظواهر الجوية غدًا الثلاثاء، نشاط للرياح، وفرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

أما يوما الأربعاء والخميس فتشهد البلاد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الثلاثاء 14 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.

درجات الحرارة الأربعاء 15يونيو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

-شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.

درجات الحرارة الخميس 16 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.