توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. انتهاء موجة الطقس شديدة الحرارة

بعد انتهاء ذروة موجة الطقس شديد الحرارة، كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يشهد غدا الأحد انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تنشط الرياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء والسواحل الشمالية، ويكون هناك سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وتتمثل في مطروح والسلوم.

وبالنسبة لـ حالة الطقس يوم الإثنين، فمن المتوقع أن تنشط الرياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الحرارة الأحد 12 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 28.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 28.

درجات الحرارة الإثنين 13 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 27.

درجات الحرارة الثلاثاء 14 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.