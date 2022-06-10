توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. بداية الذروة ثم انخفاض درجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، مؤكدة أن ذروة الطقس السيئ سيكون غدًا السبت 11 يونيو، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الغربية، معتدل ليلا على جميع الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أنه من المتوقع أن غدا السبت سيشهد نشاط رياح أحيانا مساء على مناطق من جنوب سيناء والسواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد ومحافظات الوجه البحري قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

وأوضحت الهيئة أنه اعتبارًا من الأحد 12 يونيو ستشهد مناطق انخفاضا في درجات الحرارة وتحديد مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 7 إلى 8 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأضافت الأرصاد أنه من المتوقع تراجع درجات الحرارة بقيم من 4 لـ5 درجة مئوية على شمال الصعيد، ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأكدت أنه بداية من الأحد المقبل وحتى الخميس 16 يونيو، ستشهد مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد نشاط رياح أحيانا.

درجات الحرارة السبت 11 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 24.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 26.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 28.

درجات الحرارة الأحد 12 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 27.

درجات الحرارة الإثنين 13 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 26.