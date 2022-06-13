«السياحة» تبحث آلية توزيع زيادة برنامج الحج بعد الاتفاق عليها

قال مصدر بوزارة السياحة والآثار، إن الوفد المشترك بين اللجنة العليا للحج التابعة للوزارة وغرفة شركات السياحة، والمتواجد حاليا بالمملكة العربية السعودية، لإتمام الاتفاق مع شركة مطوفي حجاج الدول العربية، حول أسعار خدمات إقامة حجاج السياحة بمخيمات المشاعر المقدسة بمنى وعرفات، توصل بشكل شبه نهائى إلى اتفاق حول أسعار خدمات حجاج المستوى الاقتصادي، لافتا إلى أن الوفد سيعقد خلال الساعات المقبلة، اجتماعا نهائيا للاتفاق على سعر خدمات مستوى الحج الـ5 نجوم.

5695 ريال سعودي قيمة خدمات الإقامة بمنى وعرفات

أضاف المصدر لـ«الوطن»، أن السعر شبه النهائي الذي جرى التوصل إليه، بعد التفاوض مع شركة مطوفي حجاج الدول العربية بالنسبة لحجاج المستوى الاقتصادي يبلغ نحو 5 آلاف و695 ريال سعودي لإقامة وإعاشة الفرد الواحد بمخيمات منى وعرفات شاملة الضرائب، موضحا أن هذا السعر يزيد بنحو 3 آلاف و745 ريال سعودي (18 ألف و500 جنيه مصرى) بالنسبة للفرد الواحد، عن قيمة خدمات الإقامة بمنى وعرفات، التي جرى على أساسها تحديد أسعار برامج الحج السياحي لهذا العام.

5 آلاف جنيه أقصى زيادة ستطرأ على برنامج الحج الاقتصادي

وأشار إلى أنه وفقا للضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام فإنه سيجر إضافة تلك التكلفة على سعر البرنامج، موضحا أنه حتى الآن لم يتضح بشكل تام، من سيتحمل الزيادة في سعر البرنامج، سواء الحاج أو شركات السياحة المنظمة، خاصة أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، يرفض بشكل تام تحميل الحاج كامل تلك الزيادة، على أن تكون أقصى زيادة سيتحملها الحاج، بالنسبة للبرنامج الاقتصادي، تتراوح بين 5 إلى 7500 جنيه، على أن تتحمل شركات السياحة باقي قيمة الزيادة.

وأوضح المصدر، أن اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة والآثار، التي من المقرر أن تصل للقاهرة، قبل نهاية الأسبوع الجاري، ستضع تصورات للزيادة فى أسعار برامج الحج السياحي، وكيفية توزيعها بين الحاج وشركة السياحة المنظمة للبرامج، على أن يتم عرض هذا التصور على الدكتور خالد العناني وزير السياحة، للموافقة عليه أو تعديله.