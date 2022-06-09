300 فائز بقرعة الحج السياحي لن يؤدوا المناسك هذا العام.. اعرف السبب

أكد مصدر بوزارة السياحة والآثار أن جرى استبعاد أكثر من 300 فائز من الفائزين بقرعة الحج السياحي من السفر للحج هذا العام، لأنهم أدوا الحج من قبل، وذلك وفقًا لشهادة التحركات التي تم استخراجها لكافة الفائزين بالحج لهذا العام، لافتًا إلى أن ضوابط الحج التي أصدرتها اللجنة الوزارية العليا للحج برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي منعت كل من أدى الحج قبل ذلك من التقدم للحج هذا العام.

تقديم مستندات بعدم أداء الحج قبل ذلك

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن وزارة السياحة منحت شركات السياحة التي لها حجاج من ضمن الـ300 اسم المستبعدين فرصة لتقديم المستندات التي تثبت عدم وجود سابقة حج لهؤلاء المواطنين، وذلك حتى نهاية اليوم، لافتًا إلى أنه من المحتمل مد فترة التقدم بالمستندات ليومين آخرين خلال الأسبوع المقبل.

وأشار المصدر إلى أن هناك العديد من الشركات قدمت مستندات للجنة وزارة السياحة والآثارالمشكلة لمراجعة تلك الحالات تثبت عدم أداء هؤلاء المواطنين الوارد أسماؤهم بكشوف وزارة الداخلية لمناسك الحج قبل ذلك، مشيرًا إلى أن اللجنة تراجع كافة المستندات التي جرى تقديمها وسترسل لوزارة الداخلية تلك المستندات ليتم تعديل وضع هؤلاء المواطنين والسماح لهم بالسفر لأداء الحج هذا العام.

ضوابط الحكومة تمنع سفر من لديه «سابقة حج»

وشدد المصدر على أنه ووفقًا لضوابط اللجنة الوزارية العليا للحج، والتى يترأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فإنه لن يُسمح لمن أدى الحج قبل ذلك بالسفر للحج هذا العام، مشيرًا إلى أنه لن يُسمح أيضًا لشركات السياحة التي سيتم استبعاد عدد من حجاجها بسبب سابقة الحج باستبدال تلك الأسماء، وسترد تأشيراتهم لوزارة السياحة والآثار لتوزيعها على كافة شركات السياحة المنظمة للحج لهذا العام، موضحًا أن رسوم جدية الحجز التي دفعها الـ300 فائز تم ردها لشركة السياحة «رأس التضامن» المنظمة للحج لهم.