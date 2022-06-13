انتداب الطب الشرعي في واقعة مقتل الطفلة «فرحة» على يد زوجة أبيها

قررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان الطفلة «فرحة» ذات الأربع سنوات، لبيان سبب وكيفية وفاتها، بعد أن جرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى الواسطى، تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لإصدار تصريح الدفن.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن بني سويف إخطارًا من المباحث الجنائية، يفيد بوصول جثة لطفلة عمرها 5 سنوات إلى مستشفى الواسطى المركزي، وبها إصابات بالوجه ونزيف بالأنف، ووجهت المديرية بسرعة تشكيل فريق بحثي للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

التعدي على الطفلة بالضرب المبرح

أشارت التحريات الأولية إلى تعرض الطفلة المذكورة لأعمال العنف والتعدي عليها بالضرب المبرح، وتم استدعاء والد الطفلة وزوجة والدها، للإدلاء بأقوالهما، والوقوف على ملابسات الواقعة وسبب الوفاة.

زوجة الأب وراء ارتكاب الواقعة

بعد سماع أقوالهما أنكر كل منهما الواقعة وأعلنا عدم معرفة سبب الوفاة، وكشفت التحقيقات أن زوجة والد الطفلة وراء ارتكاب الواقعة، وأنها زعمت ضربها بسبب تأديبها، وأمرت النيابة العامة حبس المتهمة التي تبلغ من العمر 30 عامًا 4 أيام على ذمة التحقيقات.