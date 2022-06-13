ممرضة عقرها كلب أثناء حملة تطعيم ضد «شلل الأطفال» بقنا.. «أسعفوها بمصل»

أصيبت ممرضة بجروح نافذة، اليوم الإثنين، بعدما عقرها كلب ضال أثناء عملها بحملات طرق الأبواب، ومرورها على المنازل للمشاركة في تطعيم مرض شلل الأطفال.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مستشفى فرشوط المركزي، يفيد استقباله ممرضة، تدعى، دعاء خلف محمد، 32 عامًا، مصابة بجروح بعدما عقرها كلب ضال أثناء مشاركتها في الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال والمرور على المنازل بمركز فرشوط.

الكلب عقرها أثناء عملها

وتبين أن الممرضة عقرها الكلب أثناء عملها بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال في مدينة فرشوط، وجرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة وحصولها على المصل، ووضعها تحت الملاحظة لحين تحسن حالتها الصحية.

تحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

بدء حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

وكان اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أطلق، أمس إشارة البدء لفعاليات اليوم الأول من حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمقر وحدة صحة الأسرة بمدينة العمال، وذلك بهدف رفع المناعة الصحية للأطفال، والحد من انتشار مرض شلل الأطفال .

وقال محافظ قنا إن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الوصول إلى مصر خالية من مرض شلل الأطفال فى إطار تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وأضاف «الداودي» أن فعاليات الحملة سوف تستمر على مدار 4 أيام حتى الأربعاء الموافق 15 يونيو الجاري، مشيرًا إلى أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات، ويبلغ عددهم 583 ألفًا و806 أطفال، وسيتم تطعيمهم بطعم سابين أحادي التكافؤ نمط 2 ، من خلال نقط عن طريق الفم، مؤكدًا أنه تم إعداد خطة عمل بالتنسيق بين مديرية الشؤون الصحية والجهات المعنية لضمان نجاح تنفيذ الحملة ولتحقيق المستهدف منها، كما تم التنبيه على رؤساء المراكز والوحدات المحلية القروية لمد يد العون وتيسير الإجراءات لمساعدة فِرق التطعيم للوصول إلى كل مكان داخل المحافظة.