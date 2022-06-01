كلب ينهش رضيعاً حتى الموت والعثور على جثة شاب غريق بالمنوفية

شهدت قرية «كفر الخضرة»، التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية، مصرع طفل رضيع، لم يكمل شهرين من عمره، نتيجة تعرضه لهجوم من أحد الكلاب، الذي عقر الطفل ونهش جسده الضعيف حتى الموت، مما أحدث إصابات بالغة في الطفل، وجرى نقله إلى مستشفى قويسنا العام، لمحاولة إنقاذ حياته، ولكنه توفى متأثراً بإصابته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مصرع رضيع بسبب «عضة كلب» في المنوفية

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بمصرع طفل رضيع يُدعى «أ. م.»، إثر قيام كلب بعقره، بعد فك قيوده، بدائرة المركز، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

بالانتقال والفحص، تبين أن الكلب تمكن من فك السلاسل المقيد بها، وذلك بقرية «كفر الخضرة»، التابعة لمركز الباجور، وبسؤال والد الطفل، أكد صحة ما جاء في الرواية التي تم تحرير المحضر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العثور على جثة شاب غريق في قرية بأشمون

وفي حادث آخر بمحافظة المنوفية، تمكنت قوات الإنقاذ النهري، اليوم الأربعاء، من انتشال جثة شاب يُدعى «ش. ح.»، 38 سنة، والذي تبلغ بغيابه أمس الثلاثاء، في ظروف غامضة، بقرية «سنتريس»، التابعة لمركز أشمون، حيث تم العثور على جثته في إحدى الترع بقرية «بهناي»، التابعة لمركز الباجور.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحفظ على جثمان الشاب تحت تصرف جهات التحقيق، وإخطار الأجهزة المعنية، وبدأت النيابة العامة بمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة.