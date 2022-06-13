حبس عصابة مخدرات في الخانكة.. والتصريح بدفن جثة طفل سقط من علو بقليوب

أمرت جهات التحقيق بالخانكة بحبس 3 عاطلين 4 ايام علي ذمة التحقيق في واقعة القبض علهم لتكوينهم تشكيل عصابي لقيامهم بالإتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة نارية بدائرة مركز شرطة الخانكة و التحفظ على المضبوطات تحرر محضر بالواقعة وطلب تحريات المباحث.

وكانت أجهزة الامن قد تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد بورود معلومات بقيام تشكيل عصابى يضم 3 عاطلين سبق اتهامهم بعدد من القضايا بترويج المواد المخدرة وأنهم يحوزون أسلحة نارية.

حبس 3 عاطلين للتحقيق في تكوين تشكيل عصابي

وجرى التنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية وفى أحد الأكمنة، تم القبض على المتهمين وهم «ر م م» 44 سنة سبق اتهامه في 8 قضـايا و«إ ص س» 37 سنة سبق اتهامه في قضيتى مخدرات و«و ع م» 40 سنة سبق اتهامه في 7 قضايا وبحوزتهم بندقية خرطوش وعدد من الطلقات وفرد خرطوش و500 جرام حشيش و500 جرام هيروين ومبلغ مالي و3 هاتف محمول وميزان حساس وسيارتين.

واعترف المتهمون بحيازتهم مواد مخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية تجارتهم والأموال من متحصلات تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم والسيارتين لتسهيل تنقلاتهم.

مصرع طفل إثر سقوطه من علو

في سياق آخر صرحت جهات التحقيق في مركز قليوب، بمحافظة القليوبية، بدفن جثة طفل لقي مصرعه، إثر سقوطه من علو داخل مخزن أخشاب، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى قليوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي انتداب الطبيب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

كان اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوجود جثة طفل داخل مخزن خشب بقرية قلما دائرة مركز شرطة قليوب.

سؤال شهود العيان عن الحادث

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، بمنطقة قلما دائرة المركز، وتبين سقوطه من أعلى الخشب أثناء اللهو داخل المخزن، ويواصل رجال المباحث عمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الحادث، وتم نقل الجثة لمستشفى قليوب وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.