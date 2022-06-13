القابضة للمياه: «حياة كريمة» أمل مصر في مستقبل وحياة أفضل لأهالي الريف

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مواصلة الشركات التابعة بالمحافظات في تنظيم حملات توعية للمواطنين بالقرى والمراكز لتعريف المواطنين بمشروعات مبادرة حياة كريمة وطرق ترشيد استهلاك المياه.

مبادرة «حياة كريمة» أمل مصر في مستقبل وحياة أفضل لكل أهالينا في الريف المصري

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن قيام إدارة التوعية بالشركة بحملة توعوية بقرية أبيس السابعة لتعريفهم بدور وأهمية مبادرة حياة كريمة والتي هي أمل مصر في مستقبل وحياة أفضل لكل أهالينا في الريف المصري بعد دخول جميع المرافق التي تجعل حياتهم أسهل وأفضل.

توزيع بروشور المبادرة والرد على جميع أسئلة واستفسارات الحاضرين

وأكدت شركة مياه الشرب بالإسكندرية أن مشروعات مبادرة «حياة كريمة» تعتبرمن أهم وأكبر مشروع قومى يتم تنفيذه في مصر، لافتا إلى أنه تم توزيع بروشور المبادرة والرد على جميع أسئلة واستفسارات الحاضرين.

أهمية ترشيد استهلاك المياه وكيفية الحفاظ عليها وضرورة استخدام القطع الموفرة

وقالت الشركة، في البيان، إن إدارة التوعية نظمت ندوة توعوية بقاعة مركز تدريب شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بمحطة التنقية الشرقية تحت رعاية المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة الشركة، وبالتعاون مع اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة صرف صحي الإسكندرية، عن أهمية ترشيد استهلاك المياه وكيفية الحفاظ عليها وضرورة استخدام القطع الموفرة وكذلك طرق غسيل السجاد بدون إهدار للمياه.

ورشة تعليم مبادئ السباكة الخفيفة لفني صيانة الوحدات الصحية

وأشارت شركة مياه الشرب بالإسكندرية إلى أنه تم عمل ورشة تعليم مبادئ السباكة الخفيفة لفني صيانة الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة، لافتا إلى أنه بعد انتهاء ورشة التعليم المبدئي للسباكة تم الرد على جميع الأسئلة والاستفسارات.