بدء فعاليات احتفالية الخطة الاستراتيجية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بدء اليوم الأول لفعاليات احتفالية الخطة الاستراتيجية لشركات قنا وسوهاج وأسيوط، بحضور رؤساء مجالس إدارات الشركات المعنية، وعمرو الماحي، رئيس قطاع تطوير الأداء المؤسسي بالشركة القابضة، والمهندس عاطف عزت، مدير برامج دعم مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبحضور المهندس رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.

محاور الخطة الاستراتيجية

وذكرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في بيان عنها، أنّ الفعالية تضمنت كلمة افتتاحية لرؤساء الشركات والمكتب الاستشاري «تترا تك» والشركة القابضة، وعرض ممثلو الشركات محاور الخطة الاستراتيجية للشركات المشاركة في مجالات التشغيل والصيانة والكهرباء والمخطط العام والقطاعات المالية والتجارية، وتستمر فعاليات الاحتفالية حتى الغد، لعرض ومناقشة باقي محاور الخطة الاستراتيجية للشركات المشاركة.

تطوير منظومة العمل وبناء قدرات العاملين

وأشار المهندس رجب عرفة خليل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، إلى أهمية الخطة الاستراتيجية، التي تناولت الوضع الراهن لكل قطاعات الشركة والاحتياجات المطلوبة لتطوير منظومة العمل وبناء قدرات العاملين بالشركة، لتنعكس على مستوى تقديم الخدمات لأهالي قنا، لتحقيق الهدف الأسمى لشركات مياه الشرب والصرف الصحي في تقديم مياه شرب نقية وصرف صحي آمن.

من جانبه، قال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إنّ الحفل استعرض أهم مخرجات وأهداف الخطة الاستراتيجية، التي تستمر حتى 2026.

وأوضح أنّ الخطة الاستراتيجية تم إعدادها، لتتناسب مع المتطلبات الحالية للمواطنين لتحقيق رضاهم بشأن الخدمات المقدمة، إضافة إلى استعراض أهم التحديات التي تواجه تنفيذ الخطة، وتحديث الأهداف بما يتلاءم مع أهم التطورات الجارية، وبحث كيفيه تنمية الموارد المالية لتحقيق التوازن المالي.