القابضة للمياه: الانتهاء من مشروعات «حياه كريمة» في أقل مدة زمنية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي متابعة المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية الموقف التنفيذي لمشروع محطة رفع صرف صحي البكارشة بمركز الحسينية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الشرقية والقائم على تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وذلك لمتابعة آخر مستجدات الأعمال ونسب تنفيذها.

الالتزام بنهو الأعمال طبقا للبرنامج الزمني المحدد

وأكد أبوحلاوة، في تصريحات صحفية، على ضرورة الالتزام بنهو الأعمال طبقا للبرنامج الزمني المحدد، حيث تعتبر تلك المشروعات أحد أهم أولويات الشركة، والجاري العمل بها على قدم وساق، لافتا إلى أهمية متابعة ودفع العمل بالمشروعات لتحقيق أسرع استفادة للمواطنين لا سيما بالمناطق غير المخدومة بالمياه والصرف الصحي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة ضغط البرامج الزمنية للانتهاء من مشروعات المبادرة في أقل مدة زمنية.

المبادرة تستهدف تغطية خدمات الصرف الصحي بكل القرى المحرومة

أوضح المهندس فتحي بنداري رئيس قطاع المشروعات والتعاون الدولي والمشرف العام، على وحدة متابعة حياة كريمة أن المبادرة تستهدف تغطية خدمات الصرف الصحي بكل القرى المحرومة وأنه سيتم تغطية هذه القرى، ورفع نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي إلى 100%، كما تعمل المبادرة على تنفيذ مشروعات مختلفة للقضاء على انقطاعات المياه ونظام المناوبات وضمان استدامة كاملة للخدمة.

تعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة في الريف

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في بيان، إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في إطار تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة التي أطلقها رئيس الجمهورية، ولتجسد البعد الاجتماعي للرؤية ولتتكامل مع الأبعاد الاقتصادية والبيئية التى تراعيها الدولة بشكلٍ كبير خلال المرحلة الحالية، كما أنها تجعل مصر في مصاف دول العالم التي تعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة في الريف.