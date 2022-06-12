القابضة للمياه: الانتهاء من مشروعات «حياه كريمة» في أقل مدة زمنية
كتب:
سلامة عامر
06:06 م | الأحد 12 يونيو 2022
المهندس ممدوح رسلان
أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي متابعة المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية الموقف التنفيذي لمشروع محطة رفع صرف صحي البكارشة بمركز الحسينية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الشرقية والقائم على تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وذلك لمتابعة آخر مستجدات الأعمال ونسب تنفيذها.
الالتزام بنهو الأعمال طبقا للبرنامج الزمني المحدد
وأكد أبوحلاوة، في تصريحات صحفية، على ضرورة الالتزام بنهو الأعمال طبقا للبرنامج الزمني المحدد، حيث تعتبر تلك المشروعات أحد أهم أولويات الشركة، والجاري العمل بها على قدم وساق، لافتا إلى أهمية متابعة ودفع العمل بالمشروعات لتحقيق أسرع استفادة للمواطنين لا سيما بالمناطق غير المخدومة بالمياه والصرف الصحي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة ضغط البرامج الزمنية للانتهاء من مشروعات المبادرة في أقل مدة زمنية.
المبادرة تستهدف تغطية خدمات الصرف الصحي بكل القرى المحرومة
أوضح المهندس فتحي بنداري رئيس قطاع المشروعات والتعاون الدولي والمشرف العام، على وحدة متابعة حياة كريمة أن المبادرة تستهدف تغطية خدمات الصرف الصحي بكل القرى المحرومة وأنه سيتم تغطية هذه القرى، ورفع نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي إلى 100%، كما تعمل المبادرة على تنفيذ مشروعات مختلفة للقضاء على انقطاعات المياه ونظام المناوبات وضمان استدامة كاملة للخدمة.
تعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة في الريف
وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في بيان، إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في إطار تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة التي أطلقها رئيس الجمهورية، ولتجسد البعد الاجتماعي للرؤية ولتتكامل مع الأبعاد الاقتصادية والبيئية التى تراعيها الدولة بشكلٍ كبير خلال المرحلة الحالية، كما أنها تجعل مصر في مصاف دول العالم التي تعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة في الريف.