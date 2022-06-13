«الشحاتين» تسافر للجمهور القطري بعد نجاحها في الكويت

تستضيف شركة «تذكار» للإنتاج الفني، العرض المسرحي «الشحاتين» بالعاصمة القطرية الدوحة، لأول مرة بعد نجاحه العام الماضي بالكويت، وتأكيد النجاح بعرضه مؤخرا في اجازة عيد الفطر المبارك.

مسرحية «الشحاتين» بطولة مبارك المانع وهند البلوشي

«الشحاتين» بطولة: مبارك المانع، هند البلوشي، سلطان الفرج، محمد عاشور، بشار الجزاف، مشاري المجيبل، شملان المجيبل، انتاج مجموعة المرايا للإنتاج الفني، تأليف بدر محراب، ومن اخراج محمد راشد الحملي.

وصرح المخرج الكويتي محمد الحملي في بيان، بأن المسرحية كوميدية اجتماعية، تدور حول مجموعة من الشحاتين، الذين رغم ضيق حالهم إلا أنهم يحبون الفن، وحين يطاردهم ضابط شرطة بالقبو الفقير الذي يسكنون فيه، يكتشف موهبتهم وبدلا من القبض عليهم يشاركهم هوايتهم وتجسيدهم لبعض الأدوار الفنية في قالب ساخر يحمل العديد من الرسائل الهادفة.

محمد الحملي: المسرحية كوميدية اجتماعية تدور حول مجموعة شحاتين

أضاف الحملي: أنه استمرارا لنجاح المسرحية بالكويت، قررنا السفر للعرض في دولة قطر الشقيقة، وتوجه الحملي بالشكر للشيخ فالح بن غانم آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة «تذكار» على دعمه لفريق عمل مسرحية «الشحاتين».

واختتم المخرج محمد الحملي: من المقرر وصولنا «الدوحة» يوم 25 يونيو الجاري لإجراء البروفات النهائية لبدء المسرحية على مسرح الدراما في «كتارا» بالفترة من 28 يونيو وحتى الثاني من يوليو المقبل بمعدل عرضين في اليوم الواحد، لتلبية احتياجات الجمهور القطري والذي اقبل على حجز التذاكر الكترونيا بمجرد طرحها على الموقع الرسمي.