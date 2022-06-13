حسام حسني: «أحاول إقناع محمد محيي بتقديم «ديو» معي

قال حسام حسني، إنه يحضر في الفترة الحالية لأكثر من أغنية، ويوجد بها جميع الألوان الموسيقية، بين الشعبي والرومانسي، موضحا أنه يحاول في الفترة الحالية إقناع محمد محيي بتقديم «ديو» معه، وإخراجه للنور في فترة الصيف.

وعن اختفائه الفترة الماضية، قال حسام في تصريحات لـ«الوطن»، إنه مشغول في الوقت الحالي للتحضير من أجل الدكتوراه الخاصة بها، والمتخصصة في كل أنواع الموسيقى التي ظهرت على مدار سنوات متفاوتة من موسيقى الجاز والراب والمهرجانات، وغيرها من أنواع موسيقى أخرى، ظهرت على الساحة الفنية.

وبخصوص مشاركته في مسلسل «ريفو»، أكد أنه أحب مشاركته في المسلسل مع أمير عيد وتامر هاشم، أعضاء فريق كايروكي، فقال إنه يحبهم، وشارك بشخصيته الحقيقية في المسلسل، كمكتشف للفرق في الثمانينيات والتسعينيات، مؤكدا أنه أحب التجربة، وأنه يحب موسيقى أمير عيد.

حسام حسني وأغاني الراب

وعن رأيه في أغاني الراب، قال إنه سبق وقدم من قبل أغنية مع ويجز في بداياته، وحققت الأغنية وقتها نجاحا كبيرا، مؤكدا أنه يحب موسيقى ويجز وتنوعه فيما يقدم.

أبطال مسلسل ريفو

يذكر أن «ريفو»، آخر أعمال حسام حسني مسلسل مكون من 10 حلقات وشارك في بطولته كل من أمير عيد، ملك الحسيني، تامر هاشم، صدقي صخر، سارة عبد الرحمن، ركين سعد، عمرو جمال، حسن أبو الروس، محمد المولى، هشام الشاذلي، مينا النجار، محسن محي الدين، سلوى محمد علوي، مريم بدوي، يوسف حشيش ومن تأليف محمد ناير وإخراج يحيي إسماعيل.