رئيس الوزراء: وضع إطار تنفيذي وزمني محدد لوثيقة سياسة ملكية الدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم وضع إطار تنفيذي لوثيقة سياسة ملكية الدولة بعد الاستماع لآراء كل الخبراء والمتخصصين في المجال الاقتصادي، إذ سيتم ترجمتها لإطار تنفيذي واضح ببرنامج زمني محدد، «ونبدأ بناء عليه تقييم مع بعض كلنا لمدى نجاح الدولة في تنفيذ هذه الوثيقة بحيث إن إحنا يبقى عندنا برنامج واضح»، وذلك خلال ترؤس جلسة حوارية عن وثيقة سياسة ملكية الدولة بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين في الشأن الاقتصادي.

توجيهات الرئيس السيسي

وأضاف «مدبولي» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجَّه خلال إفطار الأسرة المصرية أن تضع الحكومة برنامجا لـ 4 سنوات مقبلة تقوم فيها بتسييل ما قيمته 40 مليار دولار من الأصول المملوكة للدولة، «النهارده الوثيقة دي مع وجود حضراتكم بالقطاعات اللي إحنا مقترحينها جوه الوثيقة هتمكنها إننا نحط البرنامج الزمني التفصيلي والدقيق، إيه هي القطاعات ونبدأ نقيم هذه الأصول عشان نبدأ نشتغل عليها في هذا الكلام».