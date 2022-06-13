حساب توفير جديد بعائد 9% من بنك الإسكندرية بدءا من يونيو

أعلن بنك الإسكندرية عن فتح حساب توفير «بلس» بأعلى سعر فائدة يصل إلى 9%، موضحاً مميزات فتح الحساب عبر موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

حساب توفير «بلس» بعائد شرائح تصاعدي يصرف شهريا لحساب العميل

وقال «بنك الإسكندرية» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن حساب توفير «بلس» ذا عائد شرائح تصاعدي يصرف شهريا لحساب العميل بدأ من رصيد 10 آلاف جنيه أو ما يعادل 500 دولار أمريكي اعتبارا من الأول من يونيو الحالي.

وأشار البنك إلى أن الحد الأدنى لفتح الحساب يبدأ من 500 جنيه مصري على أن يبدأ احتساب العائد بنحو 9% عند وصول قيمة المدخرات بالحساب إلى 10 آلاف جنيه أو 500 دولار أمريكي.

تغطية العميل بتأمين على الحياة حتى 10000 جنيه مع إمكانية زيادة مبلغ التأمين

ولفت إلى أبرز مميزات فتح حساب «بلس» هو أنه يقدم تغطية العميل بتأمين على الحياة حتى 10000 جنيه مع إمكانية زيادة مبلغ التأمين، موضحاً أن العملاء المؤهلين للتأمين العملاء من 18 الى 64 عاما، بينما الحد الأدنى للحصول على التأمين المجاني هو 10000 جنيه.

ويترقب مجتمع المال والأعمال والبنوك والعملاء اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري خلال الشهر الحالي بعدما رفعت اللجنة أسعار الفائدة لمرتين على التوالي بمقدار 300 نقطة أساس أو ما يعادل الـ 3% منذ 21 مارس الماضي ثم في 19 مايو الماضي بعد أيام قليلة من رفع البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة.

وتابع بنك الإسكندرية، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، أن حساب توفير «بلس» يتيح إمكانية الحصول على العديد من المنتجات البنكية بتكلفة موحدة تدفع مرة واحدة عند الاشتراك في الباقة.

وأكد «بنك الإسكندرية» أن فتح حساب توفير بلس متوفر بعدد من العملات الأجنبية بخلاف الجنيه المصري إذ يمكن فتح الحساب بعملات الدولار الأمريكي أو اليورو والجنيه الإسترليني.