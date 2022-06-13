جريمة في البساتين.. عاطل ينهي حياة ابن عمه بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما

جريمة قتل بشعة، شهدتها منطقة البساتين بالقاهرة تمثلت في قيام شخص بطعن آخر في منطقة البطن باستخدام سلاح أبيض أثناء مشاجرة نشبت بينهما، بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة، فيما ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على المتهم.

بداية الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة حينما ورد لقسم شرطة البساتين إشارة من المستشفى تفيد بوصول شاب يدعى «عاطف س ق»، مصابًا بجرح طعني نافذ بمنطقة البطن أثناء مشاجرة بدائرة القسم وتوفي عقب وصوله إلى المستشفى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، إلى مكان الحادث بدائرة القسم، وبالفحص تبين أن المشاجرة وقعت بين الشاب وشخص آخر وهما جيران ويوجد بينهما صله قرابة وتم ضبطه، واقتياده إلى ديوان القسم.

مشادة كلامية تنتهي بجريمة

ودلت التحريات إلى أن الجاني تربطه صلة قرابة بالمجني عليه، بالإضافة إلى أنهما جيران ونظرًا لوجود خلافات عائلية بين الأول والثاني؛ نشبت مشادة كلامية تطورت فيما بينهما إلى تشابك بالأيدي، اعتدى خلالها المتهم على الشاب باستخدام سلاح أبيض، وسدد له طعنة نافذة بمنطقة البطن أردته قتيلًا.

استدعاء أسرة المجني عليه لسماع أقوالها

تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما قررت التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، واستدعت جهات التحقيق الشهود وأسرة المجني عليه، لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، فيما صرحت النيابة بدفن جثمان المجني عليه، وشيع العشرات من أهالي المنطقة الجنازة بمقابر العائلة.