بأي ذنب قتلت.. تفاصيل مقتل الطفلة «فرحة» على يد زوجة أبيها

حالة من الحزن والألم تخيم على إحدى قرى مركز الواسطى بمحافظة بني سويف، بسبب فقدهم لطفلة لم تتجاوز الخامسة من عمرها، كانت ضحية غيرة زوجة أبيها التي تلاشت من قلبها الرحمة والحنان، لم يكن ذنبها سوى أنها ابنة الزوج فقط، حُرمت الطفلة من حنان والدتها منذ أن كان عمرها عاما واحدا، إذ تنتهي حياتها على يد شيطانة كانت بمثابة أم لها.

زوجة الأب تعنِّف الطفلة في غياب والدها

تعود البداية عندما تزوج والد الطفلة بعد انفصاله عن زوجته الأولى والدة الطفلة «فرحة»، التي كانت حينها تبلغ من العمر عاما واحدا، دخلت الزوجة الثانية التي تدعى «منى» صاحبة الـ 30 عاما، لمنزل الزوجية، في بداية الأمر كانت تعامل الطفلة بلين وعطف، إلى أن بدأت تكبر، لكنها بدأت تتذمر منها لشقاوتها المعهودة لدى الأطفال في مثل عمرها، كانت تعنفها كثيرا في غياب والدها.

إصابة الطفلة بكدمات متفرقة ونزيف أودى بحياتها

قلب لم توجد به ذرة رحمة، تملك منها شيطانها وزرع في جوفها الغل والكراهية والغيرة من الطفلة البريئة، في اليوم المشؤوم استغلت الزوجة غياب زوجها لتأدية فرض الصلاة، ووجهت للطفلة ضربا مبرحا، أسفر عن إصابتها بكدمات متفرقة في الجسد، ونزيف من أنفها، أودى بحياتها وإسقاطها جثة هامدة.

الزوجة تتصنع الخوف والقلق على حالة الطفلة

بملامح خبيثة متصنعة القلق والخوف، أجرت الزوجة مكالمة لزوجها، حتى تخبره بأن الطفلة لا تستطيع التنفس، وعندما ذهب والدها للمنزل وجدها قد فارقت الحياة، لم يصدق ما يراه، فإنه تركها تمرح وتلهو وسط المنزل، لتعلل الزوجة تصرفها الشنيع، بأن الطفلة كانت تأكل واختنقت بالطعام، لذلك فقدت حياتها.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن بني سويف، إخطارا من المباحث الجنائية، يفيد بوصول جثة لطفلة عمرها 5 سنوات إلى مستشفى الواسطى المركزي، وبها إصابات بالوجه ونزيف بالأنف، ووجهت المديرية بسرعة تشكيل فريق بحثي للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة الطفلة

وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان الطفلة «فرحة» ذات الأربع سنوات، لبيان سبب وكيفية وفاتها، بعد أن جرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى الواسطى، تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لإصدار تصريح الدفن.

حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات

بعد سماع أقوال المتهمة التي أنكرت الواقعة وأعلنت عدم معرفة سبب الوفاة، كشفت التحريات أن زوجة والد الطفلة وراء ارتكاب الواقعة، وأنها زعمت ضربها بسبب تأديبها، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمة التي تبلغ من العمر 30 عاما، 4 أيام على ذمة التحقيقات.