أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم: سنتخارج من «الصناعات الاستهلاكية»

تنشر «الوطن»، أبرز تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، في جلسة الحوار المجتمعي مع الخبراء بشأن وثيقة سياسات ملكية الدولة، والتي عقدت اليوم في مقر الهيئة العامة للاستثمار.

أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم: سنطرح شركات في البورصة للمواطنين

وتضمنت أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم، قولها إن الدولة تهدف للتخارج من «الصناعات الاستهلاكية»، موضحاً أن طرح الشركات في البورصة للمواطنين من أهم آليات تخارج الدولة في الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن عملية تخارج الدولة من الأنشطة ستتم بصورة تدريجية، وبناءً على معايير محددة.

وأعلن «مدبولي» عن إطلاق تطبيق عبر الهاتف المحمول، لتسهيل عملية التشاور بين الدولة والقطاع الخاص.

مدبولي: درسنا تجارب 30 دولة حول العالم قبل إصدار وثيقة سياسات ملكية الدولة

وذكر رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة فحصت ودرست تجارب 30 دولة حول العالم قبل إصدار وثيقة سياسات ملكية الدولة، فضلاً عن التقارير الدولية من المؤسسات المختلفة قبل إصدار تلك الوثيقة.

وأشار «مدبولي» إلى أن الدولة عملت على رفع الاستثمارات العامة، وهو ما كان أمرا ضروريا لمصر خلال الفترة الماضية، موضحاً أن نصف الاستثمارات العامة ذهبت لتطوير البنية التحتية، مثل الصحة، والتعليم، والكهرباء، والطرق.

وأوضح أن الوثيقة تهدف لتحديد سياسة الدولة تجاه الأصول المملوكة لها، ومنطق تواجدها في النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن الوثيقة تهدف لتنظيم الأسواق، وتعزيز المنافسة.

نستهدف توفير قطاع خاص يشارك في البنية التحتية والمنافسة الدولية

وشدد على استهداف الدولة قطاعا خاصا قادرا على توفير مزيد من فرص العمل، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، والمشاركة في إقامة البنية التحتية، والمنافسة الدولية.

واشتملت أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم أيضاً، على التأكيد أن الدولة تسعى لرفع نسبة مشاركة القطاع الخاص لتصبح 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال 3 سنوات، بما يسهم في دفع معدلات النمو الاقتصادي لتتخطى 7%.

وعن أشكال التخارج الاقتصادي، قال إنه سيكون تخارجا بشكل كامل، أو الإبقاء مع رفع الاستثمارات الحكومية، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص، أو الإبقاء مع تثبيت وتخفيض الاستثمارات الحكومية مع السماح بمشاركة القطاع الخاص.

أبرز القطاعات التي ستتخارج منها الدولة أو الإبقاء على أنشطتها أو زيادة استثماراتها

ولفت إلى أن الدولة تهدف للتخارج من خدمات الغذاء والإقامة، وتجارة التجزئة، والتشييد والبناء، والجلود والأخشاب خلال 3 سنوات، والإبقاء على النشاط أو زيادة الاستثمارات بمجالات مثل قناة السويس، والصحة، وأنشطة العمل الاجتماعي، والإبقاء على الاستثمارات مع تثبيتها أو تخفيض الاستثمارات بقطاعات التعدين واستغلال المحاجر، والكهرباء.