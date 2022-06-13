السيطرة على حريق داخل غرفة كهرباء بمنطقة المرج دون إصابات

سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة على حريق نشب داخل غرفة كهرباء أسفل كوبرى محمد نجيب التابع لمنطقة المرج، دون وقوع إصابات، بعد فصل تيار الكهرباء عن الغرفة لحين الانتهاء من الحريق.

وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق فور تلقيها البلاغ، وتمت عمليات محاصرة الحريق من كل الجوانب، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا مفاده نشوب حريق داخل غرفة كهرباء في منطقة المرج، وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة المرج إلى مكان الحادث مصحوبة بسيارات الإسعاف لاحتمالية وجود ضحايا أو مصابين نتيجة اشتعال الحريق، وتم فرض كردون أمني لوقف امتداد الحريق.

المعاينة الأولية: ماس كهربي وراء الحادث

ورجحت المعاينة الأولية التي قام بها رجال المباحث أن ماسا كهربيا نشب داخل إحدى التوصيلات الداخلية للغرفة تسبب في اندلاع الحريق، إضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة؛ تمهيداً لتفريغها والوقوف على ملابسات الحادث.

النيابة تنتدب الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحادث

واستدعت عدداً من شهود العيان لسماع أقوالهم حيال نشوب الحريق، كما انتدبت الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحادث وبيان إمكانية وجود شبهة جنائية ازاء الحادث من عدمه، وانتدبت لجنة فنية لمعاينة التلفيات والانتهاء من أعمال الصيانة سريعاً، وكلفت رجال المباحث بتكثيف جهودها والانتهاء من التحريات سريعاً للوقوف على ملابسات الواقعة وإخطار النيابة بالمستجدات.