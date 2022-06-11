مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين في 3 حوادث متفرقة بالبحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها، فيما أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم، جراء وقوع 3 حوادث متفرقة بمركزي وادي النطرون وبدر، بنطاق محافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين إلى مستشفيات المراكز الخاصه بهم.

إخطار أمني بمصرع ربة منزل في حادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة اخطارا من مركز شرطة بدر، يفيد وقوع حادث سير على طريق «المعركة»، التابع لمركز بدر «محطة 10»، وبالفحص تبين وفاة «مروة محمود حسن»، 26 سنة، ربة منزل، مقيمه بالقاهرة، وجرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي بدر العام، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.

تصادم بين سيارتين نقل بوادي النطرون

كما تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، اخطاراً من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل على طريق «مصر - الإسكندرية» الصحراوي، عند الكيلو 70 باتجاه الإسكندرية، أسفر عن إصابة شخصين، تم نقلهما إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي.

أسفر الحادث عن إصابة كل من «خالد جاد الكريم السباعي»، 40 سنة، سائق، مقيم بالإسماعيلية، مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم وكسر في الساق اليمنى، و«محمد عماد محمد»، 25 سنة، عامل، مقيم بالشرقية، مصاباً بكدمات متفرقة وجرح بالساق اليسرى وكسر في الحوض.

انقلاب سيارة ملاكي على صحراوي إسكندرية

كما تلقى مدير الأمن إخطاراً من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد انقلاب سيارة ملاكي على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي، بالقرب من الكيلو 80 باتجاه الاسكندرية، أسفر عن تم إصابة شخصين، تم نقلهما إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي.

أسفر الحادث عن إصابة كل من «أحمد إدريس محمد»، 24 سنة، عامل، مقيم بالإسماعيلية، مصاباً باشتباه كسر بالذراع والساق وكدمات متفرقة بالجسم، و«محمد جمال محمود» 24 سنة، عامل، مقيم بالشرقية، مصاباً بكسر بالفقرات القطنية، وجرى تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.