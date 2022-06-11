مصرع وإصابة 4 في 3 حوادث تصادم وقطار وتناول قرض سام بالقليوبية

أمرت سلطات التحقيق في محافظة القليوبية، قبل قليل، بالتصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه في حادث تصادم على طريق ترعة الإسماعيلية، في منطقة الخصوص، مما أسفر عن مصرعه وإصابة شقيقه، أثناء ركوبهما دراجة نارية، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائد الدراجة، واصطدامها بالحاجز الخرساني بمنتصف الطريق، وأمرت جهات التحقيق بطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل تصادم الخصوص

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد بورود بلاغ من عمليات النجدة، بانقلاب دراجة نارية على طريق ترعة الإسماعيلية، في منطقة «الحفير» بالخصوص، ووجود ضحايا بين متوفين ومصابين.

على الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين أنه أثناء قيادة أحد الأشخاص لدراجة نارية على طريق ترعة الإسماعيلية، منطقة «الحفير»، دائر القسم، برفقته شقيقه، اختلت عجلة القيادة بيده، لتصطدم الدراجة بالحاجز الخرساني في منتصف الطريق، ما أدى إلى انقلابها ووفاة قائدها، ويُدعى «علاء م. ص.»، 29 سنة، ميكانيكي سيارات، وإصابة شقيقه «عماد م. ص.»، 28 سنة، ميكانيكي سيارات

إصابة شاب في تصادم قطار

كما أصيب شاب مقيم بقرية «كفر منصور»، دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، أثناء عبوره شريط قطار السكة الحديد، ما بين قرية «كفر الجمال» وقرية «شبرا هارس»، مركز طوخ، جرى نقل المصاب لمستشفى بنها التعليمي، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد تامر موسى، مأمور مركز شرطة طوخ، بإصابة المدعو «أحمد أ. ع.»، 28 سنة، مقيم دائرة المركز، أثناء عبوره شريط السكة الحديد، مابين قرية «كفر الجمال» وقرية «شبرا هارس»، بمركز طوخ، بعد أن صدمه قطار، جرى نقل المصاب لمستشفى بنها التعليمي وتولت النيابة التحقيق

محاولة فاشلة لطفلة للتخلص من حياتها

فيما شهد مركز طوخ إصابة طفلة بحالة إعياء ونقلها المستشفي عقب تناولها قرص حفظ الغلال بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة، نتيجة رسوبها في بعض المواد الدراسية بامتحانات نهاية العام بالشهادة الإعدادية، وجرى نقلها على الفور لقسم السموم بمستشفى بنها الجامعي وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود إشارة من مستشفى بنها الجامعى، باستقبال طالبة بالصف الثالث الإعدادي مقيمة دائرة مركز شرطة طوخ، تعاني من آلام بالمعدة وقيء مستمر نتيجة تناول قرص حفظ الغلال.

على الفور انتقل رجال الأمن إلى كان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين قيام طفلة تُدعى «أ. ح. م.»، 14 سنة، مقيمة دائرة مركز شرطة طوخ، بتناول قرص حفظ الغلال، وتسبب لها بآلام بالمعدة وقيء مستمر والحالة العامة غير مستقرة، وذلك بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة، نتيجة رسوبها في بعض المواد الدراسية بامتحانات نهاية العام بالشهادة الإعدادية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.