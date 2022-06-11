مزاد لسيارات حوادث «ألماني وياباني وإيطالي» 20 يونيو.. تعرف على تفاصيله

يشهد سوق السيارات كل ما هو جديد في عالم السيارات الحديثة والمستعملة بمختلف أسعارها وأنواعها، وينقسم سوق السيارات في مصر إلى 3 أنواع «سيارات حديثة، مستعملة، حوادث».

وازدهرت خلال الفترة الماضية مزادات سيارات الحوادث وهى مزادات علنية ازدهر سوقها خلال الأعوام الأربعة الماضية، خاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، واتجه التجار إلى العمل فيها مع انتشار فيروس كورونا.

فحص سيارات الحوادث

وقال عبدالعاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات إن مزادات العلنية لسيارات الحوادث لديها عملائها سواء التجار أو المواطنين، وهي الرغبة فى امتلاك سيارة حديثة مرخصة وبأسعار أقل من السوق بـ100 ألف جنيه وهناك سيارات يصل فرق السعر لها إلى 200 ألف جنيه.

مزادات سيارات الحوادث اليوم

وأشار عضو رابطة تجار السيارات إلى أن شركات التأمين هي التي خلقت مزادات سيارات الحوادث فى سوق السيارات المستعملة بمصر.

وأوضح أن سوق سيارات الحوادث خلق فرص العمل، سواء تجارياً، أو لإقتناء سيارة جديدة، أو العمل كسمكري، وميكانيكي، فهي منظومة جيدة للاستثمار لكل من يدخل سوق تجارة السيارات .

مزاد للسيارات الحوادث بشركة تأمين وثاق للتأمين التكافلي

وفى نفس الوقت أعلنت شركة وثائق للتأمين عن مزاد علني سيتم عقده خلال 20 يونيو الجاري فى تمام الساعه الثانية عشر ظهرا لبيع سيارات حوادث «مرسيدس ونيسان وسوزوكي وشيفرولية وفيات وسيارات نقل»

وقالت الشركة فى بيانها انه يتم الدفع مبلغ 20 ألف جنيه لدخول المزاد، إضافة الى شراء كراسة الشروط بمبلغ 150 جنيه ، واكدت الشركة فى بيانها أنه يتم دفع مبلغ 50% من قيمة السيارة اذا حصل احد العملاء عليها من المزاد بالاضافة الي اماكنية فحص السايرات قبل دخول المزاد فى الجراج الخاص بالشركة

يذكر أن شركات التأمين الحكومية والخاصة بالتأمين على السيارات الحديثه تعلن عن مزاد علني لبيعها مرة أخري للجمهور من خلال المزايدات فى قاعات يتم تحديدها من قبل الشركات.