السيسي: 30 يونيو ثورة غير مسبوقة في التاريخ.. واتحديت العالم بالمصريين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه لم يزايد عندما أشار إلى أن ثورة 30 يونيو لم تحدث في التاريخ، ولم يتحرك شعب في أي دولة في العالم كله لتغيير واقع مثلما تحرك الشعب المصري في تلك الثورة، «لا حصلت في مصر قبل كده ولا في المنطقة ولا في العالم أجمع».

السيسي: الطائرات صورت المشاركين في 30 يونيو

وأضاف «السيسي»، خلال لقائه بعدد من الإعلاميين على هامش افتتاح مجمع الثروة الحيوانية والألبان في مدينة السادات اليوم: «أنا كنت مسؤول في الوقت ده وكنت برصد ده، وطلعت الطائرات تصور في كل ميادين مصر، وده موضوع كاشف للفكرة، الناس اللي بتقول هو اللي حصل ده إزاي ربنا سمح به، ازاي يتحرك 30 مليون بنى آدم».

السيسي: قلوب الناس في إيد ربنا

وتابع: «بالمناسبة اتحركوا مرتين؛ الأولى يوم 30 يونيو، والثانية لما نزلوا يفوضوني، كان تحدي، بتحدى بالناس في مصر العالم كله عشان يشوفوا اللي مش عاوزين يشوفوه، وناس تقول طالعين بالقوة! ده ملايين المصريين خرجوا، اللي حدث في 30 يونيو غير مسبوق ده أمر لازم كل الناس تتوقف عنده، ليه الناس خرجت كده، قلوب الناس في إيد الله».