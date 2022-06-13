السيسي عن الحوار الوطني: لازم نسمع بعضنا على أرضية مشتركة

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي على إطلاقه للحوار الوطني، إذ قال «إحنا أطلقنا الحوار الوطني وقولنا مش هنسيطر عليه، مش عشان محدش يقول إننا بنوجهه، لأ، عشان ياخد فرصته ونشوف كلنا، ونكون مستعدين كلنا إننا نسمع بعضنا أن يكون فيه أرضية مشتركة وتقعد وتقول اللي انت عاوزه وأنا أرد عليك».

الرئيس: لا يمكن أبدًا أن نجتمع على رأي واحد.. بس لازم نحافظ على البلد

وأضاف «السيسي»، خلال لقائه بعدد من الإعلاميين والصحفيين على هامش افتتاح مجمع الثروة الحيوانية والألبان في مدينة السادات اليوم، «حتى لو كان ردي موضوعي ومقنع وأنت مش قابله، أنا أقبل أنك متقبلهوش، ليه؟ لأننا لا يمكن أبدًا أن نجتمع على رأي واحد، ده مش طبيعي، لما نجتمع على حاجة واحدة مش طبيعي، بس لازم نحافظ على البلد».