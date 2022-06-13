السيسي: حريصون على توفير كل مستلزمات الإنتاج

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة المصرية حريصة على توفير كل مستلزمات الإنتاج، إذ إن الدولة لا تتحمل أن تتوقف المصانع أو تُغلق وبالتالي فإن العاملين في تلك المصانع يكون مصيرهم الشارع، «ده اللي إحنا قولنا عليه، وده اللي إحنا بننفذه، وعاوز أقول إننا نخصص 4 مليارات دولار من أجل شراء مستلزمات الإنتاج، وحريصين على الاستمرار في هذا الأمر، ده مش كلام، بل إجراءات والدنيا ماشية».

الرئيس: الأزمة اللي موجودة في العالم كله وسلاسل التوريد مأثرة على حاجات كتير

وأضاف «السيسي»، خلال لقائه بعدد من الإعلاميين والصحفيين على هامش افتتاح مجمع الثروة الحيوانية والألبان في مدينة السادات اليوم، «الأزمة اللي موجودة في العالم كله، وسلاسل التوريد مأثرة على حاجات كتير، حتى المصانع اللي إحنا تعاقدنا عليها من 4 سنوات فيه بعضها متأثر أن الحاجات مابتوصلش لحد دلوقتي نتيجة لده، لكن كدولة مصرية تسعى وتفتح الاعتمادات ومستلزمات الإنتاج والسلع الغذائية دي مفيهاش كلام».