السيسي للمواطنين: «مش هسيب حاجة في مصلحتكم إلا وهعملها»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه ثُبت أن إدارة القطاع العام في الحكومة ليست الأكفأ « إدارة القطاع العام في الحكومة مش هي أكفأ حاجة، بينما القطاع الخاص حريص على ماله وقاعد عليه ويطور في نفسه، ويقلل من تكلفة التشغيل عشان يبقى منافس، يبقى لازم نقول للقطاع الخاص دول ونسمع منهم وتكون رسائلنا للناس تتسم بالموضوعية».

وأضاف «السيسي»، خلال لقائه بعدد من الإعلاميين والصحفيين على هامش افتتاح مجمع الثروة الحيوانية والألبان في مدينة السادات اليوم، « لازم نطمئن المواطنين أن مفيش حاجة فيها مصلحة إلا وهنعملها، لو فيه مصلحة هنعملها، لكن عشان تعمل صناعة في مصر كبيرة هتاخد وقت كبير وهتحتاج القطاع الخاص دائما يبقى معاك»، متسائلًا: «شركات القطاع العام فيه كام شركة ناجحة؟ وفيه كام مش ناجحة؟، ودي تكلفة علينا كام؟».