الاتحاد الأوروبي: 100 مليون يورو لدعم مصر في مواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية

قال السفير كريستان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، إن وفدا من رئاسة الاتحاد الأوروبي سيشارك في توقيع اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي المسال من مصر إلى دول الاتحاد الأربعاء المقبل، بعد مشاركتهم في منتدى الغاز الطبيعي، لافتا إلى أن الاتحاد يتابع ما يحدث بين روسيا وأوكرانيا وما ترتب عليه من نقص حاد في الحبوب والأغذية «هناك حبوب موجودة بالفعل ولكن المشكلة في خروجها من أوكرانيا ونقلها وشحنها وسط ارتفاع أسعار التأمين، ونتابع التأثير على شركائنا وقررنا أن تكون هناك مؤسسة لمتابعة تأثيرات الحرب الأوكرانية الروسية على شركائنا».

100 مليون يورو دعما لمصر

وأوضح بيرجر، خلال مداخلة بالفيديو لبرنامج «مساء dmc» مع الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على «فضائية dmc»، أن الاتحاد خصص أموالا طائلة وصلت إلى 250 ميلون يورو لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومصر سوف تتلقى منها 100 مليون يورو وحاليا نتفاوض مع السلطات المصرية لمعرفة أفضل طريقة لاستثمارها ومنها زيادة الطاقة وطرق تخزين الحبوب ومساعدة المزارعين وتمويلهم بالتكنولوجيات الجديدة لزيادة الإنتاجية الزراعية.

مواجهة تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا

وأشار بيرجر إلى أن هناك أفكارا كثيرة متاحة، والأمر يتعلق بأفريقيا والشرق الأوسط بالكامل، والآن نحن في أمام مواجهة تداعيات حرب تؤثر على شركائنا في المنطقة العربية والأفريقية، مضيفا أن الاتحاد يرغب في مساعدة جيرانه وشركائه.