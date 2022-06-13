حسن يوسف لـ«الوطن»: أرفض مشاهد القبلات خوفا من وسوسة الشيطان

كثير من الأعمال الفنية الخاصة بنجوم الزمن الجميل، احتوت على كثير من مشاهد القبلات بين الفنانين، كان من بينها أعمال فنية للفنان حسن يوسف، وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كشف عن موقفه من هذه الأعمال.

وقال الفنان حسن يوسف، إنه لم يندم على تقديم مشاهد القبلات فى الأعمال الفنية التي شارك فيها من قبل، وذلك لأنها كانت مشاهد ضمن السياق الدرامي للعمل، وبأمر المخرج وليست علاقة خاصة.

حسن يوسف يتحدث عن القبلات في أعماله الفنية

تابع الفنان حسن يوسف: «الناس لحد دلوقتي بتتفرج على أفلام الأبيض والأسود، أكتر ما بتتفرج على الأفلام الحديثة بسبب جمال مشاهدها وديكوراتها والشوارع الفاضية، وليا صحاب بيعملوا كدا كل يوم».

أما فيما يخص موافقة الفنان حسن يوسف على مشاهد القبلات فى أي عمل يعرض عليه فقال: «لأ طبعا هرفض مجرد ما يتعرض عليا عمل فيه قبلة، خاصة بعد تقديمي مؤخرا لأعمال دينية زي الشيخ الشعراوي في إمام الدعاة والإمام المراغي والإمام النسائي وأنوار الحكمة، وغيرهم».

حسن يوسف يتحدث هل القبلات حرام

أما عن رأيه فى حرمانية موافقته على قبلة فى عمل فني الآن، فقال: «حتى لا يحدثني الشيطان، وعلشان كدا هرفض من الأول خالص، علشان الشيطان ميخليش النية فيها حاجة مش كويسة، فنبعد عن الحتة دي خالص، عملتها زمان لأني كنت لسه صغير ومعنديش رفاهية الاختيار».

يذكر أن الفنان حسن يوسف، غاب عن المشاركة فى الأعمال الفنية منذ عدة سنوات، كاشفا عن أنه يبحث عن السيناريو والعمل المناسب، ليتمكن من العودة لجمهوره، من خلال عمل ذى قيمة.